Vergi Dairesi ve Turizm Bakanlığı lider

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 4’üncü hafta maçları oynanacak. İlk 3 maç sonrasında Vergi Dairesi ve Turizm Bakanlığı gruplarında liderlik koltuğunda oturuyorlar. Lisanslı oyuncu oynatan KIBTEK, oynadığı maçlardan hükmen mağlup sayıldı

KKTC’deki bakanlıklar ve bağlı olan dairelerin katılımı ile gerçekleşen halı saha futbol turnuvasında dördüncü hafta başlıyor.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında üçüncü hafta sonunda A Grubu’nda Turizm Bakanlığı, B Grubu’nda ise Gelir ve Vergi Dairesi lider durumda yer alıyor.Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda her Pazartesi ve Çarşamba akşamı oynanan maçlarla gerçekleşen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda maçlar 18 ile 21 saatleri arasında oynanıyor.

Turnuvanın B Grubu’nda yer alan Elektrik Kurumu ile Haspolat Cezaevi takımları arasında oynanan ve 9-1 Elektrik Kurumu takımının galibiyetiyle tamamlanan maçtan sonra Haspolat Cezaevi takımı Elektrik Kurumu takımında 1 oyuncunun talimatnameye uygun olmadığı yönünde itirazda bulunmuştu. Turnuvanın organizasyon sorumlusu İbrahim Özsoy’a yapılan yazılı itiraz dilekçesinde 1 oyununun 2019-2020 sezonunda KTFF’nin organize ettiği BTM liglerinde forma girdiği iddia edilmişti. Yapılan incelemede Haspolat Cezaevi takımı itirazında haklı bulundu.

Turnuvanın talimatnamesi gereği ilgili maçın neticesi 3-0 hükmen Hasolat Cezaevi galibiyeti şeklinde tescillenirken, yine talimatname gereği KIBTEK takımının oynadığı ve 4-3 galip geldiği Din İşleri maçı da 3-0 hükmen Din İşleri takımının galibiyeti şeklinde değiştirilmiştir.

Turnuvanın 4’üncü hafta maç programı ve puan durumu şöyle:

9 Kasım Pazartesi

A GRUBU

Saat 18.00: Merkezi Cezaevi-Cengiz Topel Dev.Hast.

Saat 19.00: Karayolları Dairesi-Gümrük Dairesi

Saat 20.00: Devlet Piyangoları-Jeoloji Maden D.

11 Kasım Çarşamba

B GRUBU

Saat 18.00: Devlet Hastanesi-İhtiyat Sandığı

Saat 19.00: Haspolat Cezaevi-Din İşleri

Saat 20.00: Tarım Bakanlığı-Elektrik Kurumu



A GRUBU O G B M A Y P AV.

1.Turizm Bakanlığı 3 2 1 - 20 10 7 10

2.Merkezi Cezevi 2 2 - - 34 14 6 20

3.Jeoloji Madem D. 3 1 1 1 9 18 4 -9

4.Cengiz Topel Hast. 3 1 - 2 13 14 3 -1

5.Gümrük Dairesi 2 1 - 1 7 8 3 -1

6.Devlet Piyangoları 2 1 - 1 12 18 3 -6

7.Karayolları Dairesi 2 0 0 2 7 18 0 -11



B GRUBU O G B M A Y P AV.

1.Gelir ve Vergi D. 3 3 - - 33 9 9 24

2.Tarım Bakanlığı 2 2 - - 27 6 6 21

3.Haspolat Cezaevi 3 2 - 1 17 9 6 8

4.Din İşleri Başk. 2 1 - 1 7 7 3 0

5.Devlet Hastanesi 2 1 - 1 11 15 3 -4

6.Elektrik Kurumu 3 - - 3 3 15 0 -12

7.İhtiyat Sandığı 3 - - 3 6 43 0 -37

