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VeloCypri, yeni sporcularını belirleyecek

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VeloCypri, yeni sporcularını belirleyecek
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Ülkemizde faaliyet gösteren bisiklet kulüplerinden VeloCypri Bisiklet Kulübü, kulübe yeni sporcular katmayı hedefliyor.
Kulübe yeni sporcular katma hedefi ile sürüş düzenleyecek olan VeloCypri Bisiklet Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“2021 sezonunda bizimle bisiklet sürmek isteyen 2005/2008 doğumlu arkadaşları dağ bisikleti sürüşü için bu Cumartesi Kermiya Zefir çemberinde bekliyoruz.Katılacak olan arkadaşların bisikletçi kaskı takmaları zorunludur.”
 
 
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