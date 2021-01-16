VeloCypri, yeni sporcularını belirleyecek

Ülkemizde faaliyet gösteren bisiklet kulüplerinden VeloCypri Bisiklet Kulübü, kulübe yeni sporcular katmayı hedefliyor.
Kulübe yeni sporcular katma hedefi ile sürüş düzenleyecek olan VeloCypri Bisiklet Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“2021 sezonunda bizimle bisiklet sürmek isteyen 2005/2008 doğumlu arkadaşları dağ bisikleti sürüşü için bu Cumartesi Kermiya Zefir çemberinde bekliyoruz.Katılacak olan arkadaşların bisikletçi kaskı takmaları zorunludur.”
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