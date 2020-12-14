Vehid kulüp çalışmalarını Tatar’a sundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Ali Vehid başkanlığındaki Yenicami yönetim kurulu üyelerini kabulünde Ali Vehid, sponsorluğun artırılması ve altyapı çalışmalarıyla, tesislerin yapılmasını içeren 4 maddelik bir yazılı açıklama metnini Tatar’a sundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ali Vehid başkanlığındaki Yenicami Ağdelen Kulübü(YAK) yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, çeşitli spor dallarında dünya çapında ve ulusal çapta yetenekli sporcularımızın olduğunu belirterek, insan hakları bakımından kabul edilemeyecek bir haksızlıkla spor ambargolarına maruz kalındığını dünyaya anlatmaya devam ettiklerini söyledi. 1974’ten bu yana 46 yıl geçtiğini ve Kıbrıslı Türklerin hala daha spor ambargolarına maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, konuyu yabancı misyonlarla temaslarında sürekli değerlendirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk futbolunun 1930’lu yıllara dayandığını ve çok önemli kulüplerimizin olduğunu belirterek Başbakanlık döneminde spor altyapısı için yoğun çalışmalarda bulunduğunu hatırlattı.

Yenicami Ağdelen Kulübü’nün en köklü spor kulüplerimizden biri olduğunu ve kulübün, altyapısı ve taraftarı ile Kıbrıs Türk futbolu için yıllardır önemli mücadeleler verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi nedeniyle spor karşılaşmalarının kesintiye uğradığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Yenicami Ağdelen Kulübü eski başkanı olarak tüm spor kulübü camiasına başarılar dilerken, kulübe emeği geçen ama hayatta olmayanları da rahmetle andı.

Yenicami Ağdelen Kulübü’nün son yıllarda genç yaştaki sporcuların yetişmesinde önemli altyapı çalışmaları da yaptığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmaların devamını temenni etti.

YAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vehid ise, kulüp olarak sponsorluğun artırılması ve altyapı çalışmalarıyla tesislerin yapılmasını içeren 4 maddelik bir yazılı açıklama metnini Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu.

