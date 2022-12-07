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Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’ndan duyarlılık örneği

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Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’ndan duyarlılık örneği
Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda “İyilikte Yarışalım” sloganıyla ülkemizi hem yurt içinde hem de yurt dışında engelleri yok sayarak temsil eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Baketbol Takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gazimağusa, Derinya bölgesinde bulunan Dünya Toplumları Engelsiz Açık Hava Etkinlik Alanı’nda fidan dikerek sahada sürdürdükleri iyilik yarışını çevrede de devam ettirdiler.

Fidan dikiminin ardından Gazimağusa Ticaret Lisesi’nde öğrenciler ile buluşan takım, farkındalık yaratmak amacıyla bir söyleşi gerçekleştirerek gençleri toplumda engelli bireylere karşı daha duyarlı olmaya davet ettiler.
 
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