Vakıflar Spor Kulübü Mehmet Kanan’la devam

Pandemi döneminden sonra Vakıflar Spor Kulübü Yıllık Olağan Kurulu 09.kasım.2022 Çarşamba günü saat 12:00 Vakıflar Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda divan başkanlığına Mustafa Doğru sekreterliğe Deniz Hızal ve Pembe Kurdoğlu seçildi.

Gündem öncesi Ulu Önder Atatürk, Merhum Liderler Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve Vakıflara hizmet eden ve ebediyete intikal eden çalışanlar için saygı duruşu yapılarak toplantıya başlandı.

Faaliyet raporları okunarak aklandıktan sonra yeni yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetim kurulu aşağıdaki gibidir.

1 Mehmet Kanan Başkan

2 Erhan Soykut As Başkan

3 Şefik Işık Sekreter

4 Enver Sengun Veznedar

5 Kerime Darbaz Sosyal İşler Üyesi

6 Ferhat Arca Tahsildar

7 Avşar Kişmir Spor İşleri Üyesi

8 Hüseyin Behlül Lokal Sorumlusu

9 Mehmet Emin Yeltekin Faal Üye

10 Kezban Köle Yedek Üye

11 Pembe Görneçli Yedek Üye

12 Deniz.Hızal Yedek Üye

Toplantıda Vakıflar İdaresinden emekli olan ve Vakıflar Spor Kulübüne emeği geçen Mustafa Doğru ve Ahmet Dorukan’a plaket verildi.

