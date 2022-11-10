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Vakıflar Spor Kulübü Mehmet Kanan’la devam

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Vakıflar Spor Kulübü Mehmet Kanan’la devam
Pandemi döneminden sonra Vakıflar Spor Kulübü Yıllık Olağan Kurulu 09.kasım.2022 Çarşamba günü saat 12:00 Vakıflar Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda divan başkanlığına Mustafa Doğru sekreterliğe Deniz Hızal ve Pembe Kurdoğlu seçildi.
Gündem öncesi Ulu Önder Atatürk, Merhum Liderler Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve Vakıflara hizmet eden ve ebediyete intikal eden çalışanlar için saygı duruşu yapılarak toplantıya başlandı.
Faaliyet raporları okunarak aklandıktan sonra yeni yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetim kurulu aşağıdaki gibidir.
1       Mehmet Kanan    Başkan
2       Erhan Soykut      As  Başkan
3       Şefik Işık    Sekreter
4       Enver Sengun      Veznedar
5       Kerime Darbaz    Sosyal İşler Üyesi
6       Ferhat Arca         Tahsildar
7       Avşar Kişmir       Spor İşleri Üyesi
8       Hüseyin Behlül    Lokal Sorumlusu
9       Mehmet Emin Yeltekin Faal Üye
10     Kezban Köle        Yedek Üye
11     Pembe Görneçli   Yedek Üye
12     Deniz.Hızal Yedek Üye
 Toplantıda Vakıflar İdaresinden emekli olan ve Vakıflar Spor  Kulübüne   emeği geçen Mustafa Doğru ve Ahmet Dorukan’a plaket verildi. 
 
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