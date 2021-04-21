Vadili’de ilk taklalar atıldı

Cimnastik Federasyonu, Vadili bölgesindeki salonu cimnastik sporunun hizmete koyarken ilk antrenman 4 – 6 yaş grubundaki çocuklarla gerçekleştirildi

KKTC Cimnastik Federasyonu, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’in desteği ile Vadili bölgesindeki salonu, cimnastik sporuna hizmete koydu.Sümeyra Güler ve Ayhan Eskalan antrenörlüğünde ilk antrenman 4 – 6 yaş grubundaki çocuklarla gerçekleştirildi. Daha sonra ise 7 – 12 yaş grubu çocuklarla çalışıldı.Vadili’deki salonun çalışma gün ve saatleri, 4 – 6 yaş grubu için Salı – Perşembe 17.00 – 18:00, 7 – 12 yaş grubu için Salı – Perşembe 18:10 – 19:10, olarak belirlendi.KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Vadili’de cimnastik antrenmanlarının başlayacak olması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:“Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’in desteği ile Vadili bölgemizdeki çocuklarımız da takla atmaya başladı.Cimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan özellikle başlama yaşı 3 – 10 yaş arası olan çocuklara yönelik olimpik bir branştır.Cimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlesini dengeler. Mutlu olmayı isteyen bireyler yetiştirmek için özgüvenli bireyler yetiştirmek gerekir. Bunu için de küçük yaştan itibaren hem fiziksel hem de pedagojik gelişimlerini destekleyecek spor ve sanat eğitimleri gereklidir. Cimnastik tüm çocuklar için en iyi başlangıçtır. Sizler de çocuklarımızın kendilerini kanıtlamaları için fırsat verin. Şikayet eden değil, daha iyisi için mücadele veren bir toplum yapısına doğru yol alalım. Bizlere ses olun ki daha fazla çocuk için yeni pencereler açabilelim. Çalışarak nelerin yapılabileceğini, emek vererek bir şeylere ulaşmanın keyfini izleyelim.”