Vadili’de cimnastik kursu başlayacak

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Gençlik Dairesi müdürü Hasan Eren ile görüşerek Vadili’decimnastik salonunu hizmete konması konusunda iş birliği anlaşması yaptı.
Hasan Sapsızoğlu’nun varılan anlaşma ile ilgili açıklaması şöyle:
“Yönetim kurulu olarak göreve geldiğimizden bu yana cimnastikbranşımızı tekelden, merkezden kurtararak ada geneline yayacağımızı söylüyoruz.
Bugün geldiğimiz noktada 25. salonumuzu açabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm altyapı hazırlıklarını hazırlayarak ve Vadili’deki çocuklarımıza da takla attıracağız. İhtiyaca göre belirlediğimiz bu güzelliğin oluşmasında çok büyük desteği olan Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’e çok teşekkür ederiz.
Gençlik Dairesi ve Cimnastik Federasyonu işbirliğinde Gençlik Dairesine bağlı noktalarda uygun şartların yaratılması koşulu ile cimnastik kurslarımı düzenleyebileceğiz. Cimnastik kurslarımız almış olduğumuz önlemler doğrultusunda başlayacak.
Çocuklarımıza verdiği değer için cimnastik ailesi olarak Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’e çok teşekkür ederiz.Yaptığımız anlaşma ile önce Vadili’ye daha sonra da diğer bölgelere ulaşabileceğiz.”
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