Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı

KKTC Cimnastik Federasyonu, kısa süre önce Vadili’deVadili Cimnastik Kulübünün kurulmasına öncülük ederek Vadili bölgesinde cimnastiğin yayılıp gelişmesine öncülük etmişti. Bölge ilkokul müdürlerinin de destek verdiği cimnastiği yayma projesi kısa süre içerisinde önemli aşama kaydetti.
Sümeyra Güler ve Ayhan Eskalan antrenörlüğündeki Vadili Cimnastik Kulübü de kısa süre içerisinde 1.Vadili Cimnastik Şölenini gerçekleştirdi. Çim zemine sahip olan Vadili Düğün Salonunda düzenlenen 1.Vadili Cimnastik Şöleninebölge halkı büyük ilgi gösterdi. Gösterilerde cimnastiğe yeni başlayan çocuklar, zor hareketleri başarıyla yaptılar.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun da izlediği 1.Vadili Cimnastik Şölenine Gençlik Dairesi müdürü Hasan Eren de katılarak destek verdi. 1.Vadili Cimnastik Şöleninde, Lefkoşa Cimnastik Kulübü de katılarak renk kattı.
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