Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşanacak

Vadili Cimnastik Kulübünün ilk kez gerçekleştireceği 1. Vadili Cimnastik Şöleni, Cuma günü Vadili Düğün Salonunda yapılacak

KKTC Cimnastik Federasyonu, kısa süre önce Vadili’de Vadili Cimnastik Kulübünün kurulmasına öncülük ederek Vadili bölgesinde cimnastiğin yayılıp gelişmesine öncülük etmişti.

Kısa süre içerisinde önemli aşama kaydeden Vadili Cimnastik Kulübü, 2 Temmuz Cuma günü 1. Vadili Cimnastik Şölenini gerçekleştirecek. Çim zemine sahip olan Vadili Düğün Salonunda düzenlenecek olan 1. Vadili Cimnastik Şöleni saat 19:00’da başlayacak.

KKTC Cimnastik Federasyonundan, 1. Vadili Cimnastik Şöleni ile ilgili yapılan açıklamada “Cimnastik sporumuzun görünür olmasını sağlayarak farkındalık yaratıp çocuklarımızı sporun içinde tutuyoruz. Böylelikle çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutup sağlıklı nesiller yetiştirirken özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

1. Vadili Cimnastik Şölenini gerçekleştirecek olan Vadili Cimnastik Kulübünü de tebrik eder tüm halkımızı şölene davet ederiz.”

