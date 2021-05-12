Uskan anısına kırdılar

Geleneksel olarak düzenlenen Cihat Uskan Anı Müsabakaları çerçevesinde Sudo Çirgi / tolyoçaği kırışları yapıldı

Taekwondo, Judo, Karate, Aikido Kurash Federasyonu tarafından organize edilen geleneksel Cihat Uskan Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu) müsabakaları yapıldı.

Girne Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde yapılan müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini düzenlenen törende federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verdiler.

Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Master Öykü Ergin başkanlığında, federasyon,bölge ve namzet hakemleri yönettiler.

Bayanlar Sudo Çirgi / tolyoçaği kırışları

1.Kategori: 1.Deniz Babacan 2. Durusu Yenice 3.Masal Akarpınar

2.Kategori: 1.Açelya Ergin 2.Hande Erşahinoğlu 3.Gülcan Abdullah

3.Kategori: 1.Zeynep Keskin 2. Şerife Patlar 3.Tuba Şener

4.Kategori: 1.Elena Pakhomova

5.Kategori: 1.Ana Tüysüz

6.Kategori: 1.Pınar Akarpınar

Erkekler Sudo Çirgi / Tolyoçağikırışları

1.Kategori: 1.Luca Tüysüz 2.Ayden Vudalı 3.Zeynel Yıldırım

2.Kategori: 1.Ata Mert Babacan 2.Mehmet Akın Köhneli 3.Mahmut Colayır

3.Kategori: 1.Daniel Kurshunov 2.Fedor Fedorov 3.Maxim Supilov

4.Kategori: 1.Erol E.Külahçıoğlu 2.Agit Yenice 3.Çetin Çiftsüren

5.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Yusuf Seyhan Şen 3. Taner Kara

6.Kategori: 1.Yunus E. Tomak 2.Kıvanç Çağlin 3.Arda Aslan Öztürk

7.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Denktaş Karamahmutoğlu 3.Mustafa Kara

8.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Emir Kaflı 3. Ahmet Faruk Kocabaş

