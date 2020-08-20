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Ürüncüoğlu'nun, yüksek lisans tezi hakemlerimiz

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Ürüncüoğlu'nun, yüksek lisans tezi hakemlerimiz
"C" Klasman hakemlerinden Özalp Ürüncüoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Antrenman ve Hareket Bilimi ana dalında KKTC Futbol Hakemlerini yüksek lisansını tamamladı.
Özalp Ürüncüoğlu, “KKTC Futbol Hakemlerinin FİFA Atletik Test Sonrasında Kan Laktat ve Kalp Atım Sayısı Değerlerinin Karşılaştırılması” hakkında yaptığı yüksek lisans tezinin basımını tamamladı.
 
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