Üniversitelerde Kınacı yeniden başkan

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu, 12 üye üniversite temsilcilerinin katılımı ile genel kurul gerçekleştirirken tek aday olan Hüseyin Kınacı, yeniden başkan seçildi

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu olağan seçimli genel kurulu 1 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 18.00'de federasyon lokalinde gerçekleştirildi.

Federasyona 12 üye üniversite temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen genel kurulda divan başkanlığı görevini Togay Uluöz ve sekreterliklerini Tarkan Kayaş ve Bilgin Güldoğuş’un üstlendiği oluşumun ardından 2020-2021 mali ve faaliyet raporu sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Hüseyin Kınacı mali ve faaliyet raporunun onaylanmasının ardından yenilenmesi planlanan tüzük değişikliği hakkında temsilcileri bilgilendirmiştir. Yapılan oylama sonucu faaliyet raporu ve mali rapor onaylamış yeni tüzükte oy birliği ile kabul edildi.

Federasyon başkanlığı adaylığı için seçime tek aday olan Hüseyin Kınacı ve ekibi genel kurula katılan tüm üniversite temsilcilerinin tam desteğiyle yeniden başkan olarak seçildi.

Seçime tek aday olarak giren ve tüm üniversitelerin tam desteğini alan Hüseyin Kınacı katılım ve desteklerinden dolayı üniversitelere teşekkür etti.

Olağan seçimli genel kurul sonrası oluşan yönetim kurulu listesi aşağıdaki gibidir;

Başkan- Hüseyin Aşkın Kınac

1.Başkan Vekili Gülsev Ekmekçi

2.Başkan Vekili Yakup Yücel

Genel Sekreter- Cemal Kır

Mali Sorumlu Sinem Ersoy

Üye- Tolga Kınacı

Üye- Bilbay Geceyatmaz

Üye- Fatma Birinci Abbasoğlu

Üye- Nazım S. Burgul

Üye- Çağan Kılıç

Üye- Koray Topaloğlu

Üye- Ziya Tüzel

