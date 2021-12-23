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Üniversitelerde futbol heyecanı devam ediyor

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Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası’nda ikinci maçlar oynanırken, Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Rauf Denktaş Üniversitesi, ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi maçların galipleri oldular

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Üniversitelerde futbol heyecanı devam ediyor
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Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası’nda ikinci maçlar oynandı.
Güzelyurt Sahası ve Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan maçlar büyük bir çekişme içerisinde geçti.Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan karşılaşmalarda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) takımını 3 – 1 ile geçerken, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) de, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımını 5 – 0 mağlup etmeyi başardı.
Güzelyurt Sahası’ndaki karşılaşmalarda ise Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ), Girne Üniversitesi’ni mağlup ederken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) de Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) takımını 3 – 1 ile geçti.
Üniversitelerarası Futbol Şampiyonası’nda 3.maçlar 30 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak. Maçların programı şöyle;
Göçmenköy Stadı
Yakın Doğu Üniversitesi – Girne Amerikan Üniversitesi (Kadın) (Saat 10.00)
Rauf Denktaş Üniversitesi – Girne Amerikan Üniversitesi (Saat 12.00)
Yakın Doğu Üniversitesi – Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Saat 14.00)
Girne Pia Bella Sahası
Uluslararası Final Üniversitesi – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Saat 11.00)
Girne Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi (Saat 13.30)
 
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