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Üniversiteler ödüllerini aldı

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21. Üniversite Spor Oyunları’nın kapanış ve ödül töreni gerçekleşti

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Üniversiteler ödüllerini aldı
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Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) 21. Üniversite Spor Oyunları Kapanış ve Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar himayelerinde Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşti.
Törende, sezon boyunca başarı gösteren üniversite sporcuları ödüllerini aldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üniversite oyunlarında yer alan sporcular ve organizasyonu düzenleyenlere hitaben yaptığı konuşmada, “Başarılarıyla bizleri gururlandıran gençleri burada görmek bizleri mutlu etti” dedi.
Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremin yürekleri dağladığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, yaraların sarılmaya çalışıldığını vurguladı.
Üniversitedeki gençlerin uluslararası alanda KKTC’yi tanıtmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, müsabakalara katılan herkesi tebrik ederken, derece elde edenleri de kutladı.
“ULUSLARARASI ETKİNLİKLERDE KKTC’NİN SESİNİ DUYURMAK ÖNEMLİ”
Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası farklı etkinliklerde KKTC’nin sesini duyurmanın önemine dikkat çekerek, 144 farklı ülkeden gelen öğrencilerle ülke gençlerinin bir araya gelerek kaynaşmasının mutluluk verici olduğunu, önümüzdeki yıllarda Üniversite Spor Oyunları’nın daha da pekişeceğini ve başarılı olacağına inandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, yükseköğretimin her geçen gün çok daha ileri noktala geleceğine inanç belirterek, üniversitelerimizin ekonomik katkısı yanında siyaseten de KKTC adına oldukça önem arz ettiğinin altını çizdi.
KINACI VE EKİBİNİ KUTLADI
Cumhurbaşkanı Tatar, farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilerle ülke gençliğini spor müsabakalarındaki buluşturan KKÜSF Federasyon Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve ekibini yaptığı çalışmalarından dolayı kutladı.
KINACI: “YABANCI ÖĞRENCİLERLE ÜLKE GENÇLİĞİ KAYNAŞIYOR”
KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı da törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen 21. Üniversiteler Spor Oyunları Kapanış ve Ödül Töreni için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti. Hüseyin Aşkın Kınacı, Kasım ayında başlayan kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen Üniversite Spor Oyunları’nın Mayıs ayı itibariyle tamamlandığını söyledi.
Sporda KKTC’ye uygulanan ambargoların bir anlamda kırıldığını belirten Kınacı, yabancı öğrencilerle ülke gençlerinin bir araya gelerek spor yaptığını ve kaynaştığını vurguladı.
“İLGİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR”
Kınacı, centilmenliğin ön planda olduğu, ilginin her geçen yıl arttığı ve kaybedenin de kazandığı bir organizasyon yapılmasının kendilerini gururlandırdığına işaret etti.
Kınacı, yurtiçinde düzenlenen organizasyonların yanında yurtdışında da organizasyonlara katılmak için çalışmalar yapıldığını aktardı.
“TÜSF YENİ DÖNEMDE KKTC’DE UNİLİG ORGANİZE EDECEK”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın girişimleriyle ve ev sahipliğinde Nisan ayında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu yönetim kurulu ile KKTC’de bir toplantı yapıldığını anlatan Kınacı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 2023-2024 döneminde ülkemizde 3 ayaktan oluşan UNİLİG organizasyonunu düzenleyeceğini ve ülkemizden üniversitelerin de liglere katılacağını sözlerine ekledi.
Sezon boyunca gerçekleşen branşlar sonucunda ödül alanlar şöyle;
KADINLAR
BRANŞ               ŞAMPİYON        İKİNCİ       ÜÇÜNCÜ
3X3 BASKETBOL       DAÜ A       YDÜ          DAÜ B
ATLETİZM                            DAÜ                   UKÜ          YDÜ
BADMINTON              YDÜ          DAÜ          GAÜ
BASKETBOL UNİLİG DAÜ          GAÜ          YDÜ
BASKETBOL 2. LİG    –       –       –
BİSİKLET                     DAÜ          UKÜ          KAÜ
BİLARDO  –       –       –
BOWLING                    UKÜ          DAÜ          YDÜ
DARTS                         AÖA          KAÜ          YDÜ
FUTBOL    –       –       –
FUTSAL                       UKÜ          DAÜ          YDÜ
GÜREŞ      –       –       –
HENTBOL                    UKÜ          DAÜ          –
MASA TENİSİ             GAÜ          DAÜ          ARUCAD
SATRANÇ                    DAÜ          KSTBÜ      GİRNE ÜNİ.
TENİS                           GAÜ          YDÜ          DAÜ
VOLEYBOL                 DAÜ          YDÜ          UKÜ
 
ERKEKLER
BRANŞ               ŞAMPİYON        İKİNCİ       ÜÇÜNCÜ
3X3 BASKETBOL       RDÜ          UKÜ          BAÜ
ATLETİZM                  DAÜ          GAÜ          UFÜ
BADMINTON     YDÜ          DAÜ          GAÜ
BASKETBOL UNİLİG RDÜ YDÜ BAÜ
BASKETBOL 2. LİG    UKÜ ALÜ  –
BİSİKLET  YDÜ DAÜ KAÜ
BİLARDO  DAÜ GAÜ YDÜ
BOWLING AÖA DAÜ UKÜ
DARTS      DAÜ YDÜ AÖA
FUTBOL    DAÜ UFÜ  RDÜ
FUTSAL    DAÜ YDÜ UFÜ
GÜREŞ      DAÜ YDÜ GAÜ
HENTBOL UKÜ YDÜ DAÜ
MASA TENİSİ    GAÜ DAÜ YDÜ
SATRANÇ DAÜ GİRNE ÜNİ.        YDÜ
TENİS        DAÜ GAÜ –
VOLEYBOL        DAÜ UKÜ YDÜ
 
 
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