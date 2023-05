Üniversiteler ödüllerini aldı

21. Üniversite Spor Oyunları’nın kapanış ve ödül töreni gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) 21. Üniversite Spor Oyunları Kapanış ve Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar himayelerinde Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşti.

Törende, sezon boyunca başarı gösteren üniversite sporcuları ödüllerini aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üniversite oyunlarında yer alan sporcular ve organizasyonu düzenleyenlere hitaben yaptığı konuşmada, “Başarılarıyla bizleri gururlandıran gençleri burada görmek bizleri mutlu etti” dedi.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremin yürekleri dağladığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, yaraların sarılmaya çalışıldığını vurguladı.

Üniversitedeki gençlerin uluslararası alanda KKTC’yi tanıtmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, müsabakalara katılan herkesi tebrik ederken, derece elde edenleri de kutladı.

“ULUSLARARASI ETKİNLİKLERDE KKTC’NİN SESİNİ DUYURMAK ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası farklı etkinliklerde KKTC’nin sesini duyurmanın önemine dikkat çekerek, 144 farklı ülkeden gelen öğrencilerle ülke gençlerinin bir araya gelerek kaynaşmasının mutluluk verici olduğunu, önümüzdeki yıllarda Üniversite Spor Oyunları’nın daha da pekişeceğini ve başarılı olacağına inandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, yükseköğretimin her geçen gün çok daha ileri noktala geleceğine inanç belirterek, üniversitelerimizin ekonomik katkısı yanında siyaseten de KKTC adına oldukça önem arz ettiğinin altını çizdi.

KINACI VE EKİBİNİ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Tatar, farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilerle ülke gençliğini spor müsabakalarındaki buluşturan KKÜSF Federasyon Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve ekibini yaptığı çalışmalarından dolayı kutladı.

KINACI: “YABANCI ÖĞRENCİLERLE ÜLKE GENÇLİĞİ KAYNAŞIYOR”

KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı da törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen 21. Üniversiteler Spor Oyunları Kapanış ve Ödül Töreni için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti. Hüseyin Aşkın Kınacı, Kasım ayında başlayan kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen Üniversite Spor Oyunları’nın Mayıs ayı itibariyle tamamlandığını söyledi.

Sporda KKTC’ye uygulanan ambargoların bir anlamda kırıldığını belirten Kınacı, yabancı öğrencilerle ülke gençlerinin bir araya gelerek spor yaptığını ve kaynaştığını vurguladı.

“İLGİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR”

Kınacı, centilmenliğin ön planda olduğu, ilginin her geçen yıl arttığı ve kaybedenin de kazandığı bir organizasyon yapılmasının kendilerini gururlandırdığına işaret etti.

Kınacı, yurtiçinde düzenlenen organizasyonların yanında yurtdışında da organizasyonlara katılmak için çalışmalar yapıldığını aktardı.

“TÜSF YENİ DÖNEMDE KKTC’DE UNİLİG ORGANİZE EDECEK”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın girişimleriyle ve ev sahipliğinde Nisan ayında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu yönetim kurulu ile KKTC’de bir toplantı yapıldığını anlatan Kınacı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 2023-2024 döneminde ülkemizde 3 ayaktan oluşan UNİLİG organizasyonunu düzenleyeceğini ve ülkemizden üniversitelerin de liglere katılacağını sözlerine ekledi.

Sezon boyunca gerçekleşen branşlar sonucunda ödül alanlar şöyle;

KADINLAR

BRANŞ ŞAMPİYON İKİNCİ ÜÇÜNCÜ

3X3 BASKETBOL DAÜ A YDÜ DAÜ B

ATLETİZM DAÜ UKÜ YDÜ

BADMINTON YDÜ DAÜ GAÜ

BASKETBOL UNİLİG DAÜ GAÜ YDÜ

BASKETBOL 2. LİG – – –

BİSİKLET DAÜ UKÜ KAÜ

BİLARDO – – –

BOWLING UKÜ DAÜ YDÜ

DARTS AÖA KAÜ YDÜ

FUTBOL – – –

FUTSAL UKÜ DAÜ YDÜ

GÜREŞ – – –

HENTBOL UKÜ DAÜ –

MASA TENİSİ GAÜ DAÜ ARUCAD

SATRANÇ DAÜ KSTBÜ GİRNE ÜNİ.

TENİS GAÜ YDÜ DAÜ

VOLEYBOL DAÜ YDÜ UKÜ



ERKEKLER

BRANŞ ŞAMPİYON İKİNCİ ÜÇÜNCÜ

3X3 BASKETBOL RDÜ UKÜ BAÜ

ATLETİZM DAÜ GAÜ UFÜ

BADMINTON YDÜ DAÜ GAÜ

BASKETBOL UNİLİG RDÜ YDÜ BAÜ

BASKETBOL 2. LİG UKÜ ALÜ –

BİSİKLET YDÜ DAÜ KAÜ

BİLARDO DAÜ GAÜ YDÜ

BOWLING AÖA DAÜ UKÜ

DARTS DAÜ YDÜ AÖA

FUTBOL DAÜ UFÜ RDÜ

FUTSAL DAÜ YDÜ UFÜ

GÜREŞ DAÜ YDÜ GAÜ

HENTBOL UKÜ YDÜ DAÜ

MASA TENİSİ GAÜ DAÜ YDÜ

SATRANÇ DAÜ GİRNE ÜNİ. YDÜ

TENİS DAÜ GAÜ –

VOLEYBOL DAÜ UKÜ YDÜ