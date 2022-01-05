banner762
banner753
Şampiyon son maça kaldı
Şampiyon son maça kaldı
11 0
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
251 0
 
Tüm taramalar okullarda yapılacak
Tüm taramalar okullarda yapılacak
50 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
68 0
Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı
Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı
23 0
Üniversiteler futbolda finalin adı YDÜ-DAÜ
Üniversiteler futbolda finalin adı YDÜ-DAÜ
20 0
31 0
banner661
banner726

Üniversiteler futbolda DAÜ çifte şampiyon

banner476

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen futbol şampiyonasında kadınlarda geçtiğimiz gün şampiyonluğu kazanan DAÜ’nün ardından dünkü erkekler finalinde rakibi YDÜ’yü mağlup eden DAÜ olunca çifte şampiyonluk elde edildi

banner714
Üniversiteler futbolda DAÜ çifte şampiyon
banner721
Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen futbol şampiyonasında final maçları oynandı. Şampiyon Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımı oldu. Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan karşılaşmada rakibi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımını 3-1 mağlup eden DAÜ takımı şampiyonluk ipini göğüsledi.
Final karşılaşması öncesinde oynanan üçüncülük maçında Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ), Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) takımını 6-0 yenerek şampiyonayı 3.sırada tamamladı.
Final ve üçüncülük maçları sonrası şampiyon ve başarılı olan takımlara kupa ve madalyalarını KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı takdim etti. Daha önce şampiyonluğunu ilan eden DAÜ kadın takımı da şampiyonluk kupasını aldı.

KINACI: “MORAL, MOTİVASYONU ARTIRMA ADINA ÖNEM VERİYORUZ”
Gerçekleşen futbol organizasyonu ile ilgili görüşlerini belirten KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, şampiyonanın başından sonuna kadar keyifli ve güzel karşılaşmalar izlediklerini ifade etti. Kendilerinin özellikle üniversitede öğrenim gören gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimleri için çabaladıklarını kaydeden Kınacı, “Sınav stresinin yanında eğitim hayatlarının yoğun döneminde bir nebze olsun moral ve motivasyonu artırma adına bu tür organizasyonlara önem veriyoruz. Futbol dünyanın ve adamızın en popüler sporu, dolayısıyla da futbola olan ilgi çok yoğun oldu. Katılan ve başarılı olan tüm takımlara turnuva boyunca ortaya koydukları mücadeleden dolayı teşekkür ederim” dedi. Kınacı son olarak hem kadınlarda hem de erkeklerde şampiyon olan DAÜ takımını tebrik etti.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.