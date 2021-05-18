ÜNİLİG Başaran’da başlıyor

Üniversite Sporları Federasyonu ile Basketbol Federasyonu arasında imzalanan protokol neticesinde ÜNİLİG tarihi Başaran Spor Salonunda bu hafta start alıyor

Salon sporlarında antrenman ve müsabaka izinlerinin çıkması ile birlikte KKTC Üniversite Sporları Federasyonu, mevcut organizasyonlarının yanı sıra uzun vadeli planları arasında yer alan faaliyetleri hayata geçirme adına kolları sıvayan ve bu bağlamda Basketbol Federasyonu ile imzalanan protokol neticesinde ÜNİLİG bu hafta start alıyor.

İlk haftanın başlangıç düdüğü 24 Mayıs tarihinde saat 18:00’de Başaran Spor Salonunda, Rauf Denktaş Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi için çalacak.25 Mayıs’ta ise neredeyse final tadında bir karşılaşma olacak olan Girne Amerikan Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi, Apakan Spor Salonunda saat 18:00’de karşı karşıya gelecekler.

İmzalanan protokol ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

Öğrencilerimizi imzalanan protokol sayesinde uzun bir aradan sonra tekrar bir araya getirmenin haklı gurunu yaşayan Basketbol Federasyonu ve KKTC Üniversite Sporları Federasyonunun imzalamış oldukları protokol oluşturulacak lig sistemiyle öğrencilerin belli bir dönem (3-4 haftalık basketbol periyodu) yerine güz ve bahar dönemlerini kapsayacak uzun vadeli bir lig oynaması amaçlanıyor. Bu sayede üniversiteler arası rekabetin artırılması, ayrıca öğrencilerin iki dönemde de basketbol oynamalarına olanak sağlanması hedefleniyor.

Konu ile ilgili olarak adamızda bulunan üniversitelerden olumlu geri dönüş alınması ile birlikte 10 Mayıs Pazartesi günü Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit protokole imza attı.

