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Umut ve Rufaro, Musmer Trading Ltd. adına yarışacak

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Umut ve Rufaro, Musmer Trading Ltd. adına yarışacak
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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen ve 22- 25 Ağustos tarihlerinde Istanbul'da gerçekleşecek Bioderma Pro Beach Tour İstanbul Kadıköy Kalamış Etabı Erkeklerde Musmer Trading Ltd. adına mücadele edecek Umut - Rufaro ikilisi dün başlayan turnuva için İstanbul'a gitti.
Son olarak Temmuz ayında Lefkoşa'da düzenlenen Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde şampiyon olan ikili bu kez Musmer Trading Ltd. adına İstanbul'da kupa için mücadele edecek.
 
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