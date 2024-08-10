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Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı

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Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
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62. Mehmetçik Üzüm festivali programında yer alan sportif faaliyetlerin üçüncüsü olan Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı. Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen “Uluslararası Güreş Müsabakaları” üç kategoride birinciler belli oldu. Güreş Federasyonu katkıları ile düzenlenen Uluslararası Plaj Güreş müsabakalarını Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, Güreş Federasyon başkanı Kemal Bayraktar, eski başkanı Mehmet Öznacar, Kosova Güreş Federasyon başkanı Naim Muja, 2. Başkan Orhan Cemali, Türkiye takım antrenörü Elif Nur Yaşar da izledi. Güreş Federasyonu katkıları ile düzenlenen Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları A ve B olmak üzer iki minderde, Yıldızlar A, Yıldızlar B, büyükler olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Plaj Güreş müsabakalarına 71 güreşçinin katıldığı aralarında kız güreşçilerinde yer aldığı güreşlere ilgi büyük olurken, müsabakaları büyük çekişmelere sahne oldu. 

Birinciler
62. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen Uluslararası Plaj Güreş müsabakalarında takım klasmanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 60 Puanla birinci oldu. Yıldızlar A Güreş Müsabakası takım klasmanında 97 puanla Lapta Türk Birliği, Büyükler Güreş Müsabakası takım klasmanında 70 puanla Umuda Yolculuk, Yıldızlar B Güreş Müsabakası takım klasmanında ise 115 puanla Lapta Türk Birliği takımı birinci oldu.   
Ödül Töreni
62. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Plaj Güreş müsabakalarında birinci olan takımlara, dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, Meclis üsyesi Asbaşkan Adem Yel, Cemal Aydıntan, Güreş Federasyon başkanı Kemal Bayraktar, eski başkan Mehmet Öznacar, Kosova Güreş Federasyon başkanı Naim Muja, 2. Başkan Orhan Cemali, Türkiye takım antrenörü Elif Nur Yaşar, hakemler Oruç Ertürk, Ercan Köse, Halil İbrahim Kurt, Murat Doğan, Erol Avunç, BRT Spor Servisinden Ahmet Ogan tarafından verildi.  
Plaj Güreş Müsabakaları sonuçları şöyle.
Sporcu Sayısı: 19
Takım Klasmanı
1- KKTC: 60 Puan
2- Kosova: 50 Puan
3- Türkiye: 35 Puan
4- Lapta Türk Birliği: 30 Puan
5- Umuda Yolculuk: 22 Puan
Kilolar                     Adı Soyadı                             Kulübü                           Puan
40/50 Kg.                  Elsa Nicoli                             Kosova                            25
                                  Hira Baytar                            KKTC                             20
                                  Nehir Arıcı-Cevriye Tığlı      KKTC-TC                       15    
51/62 Kg.                  Kanitu Spohia                       Kosova                            25    
                                  Elif Çolpan                            TC                                   20
                                  Fatmanur Tunca                     KKTC                             15
63/73 Kg.                  Melek Demet                         KKTC                             25    
                                  Nefes Öncü                           LTB                                20
                                  Sıla Bozkurt                           KKTC                             15
Yıldızlar A Güreş Müsabakası
Sporcu Sayısı: 15
Takım Klasmanı
1- Lapta Türk Birliği: 97 Puan
2- Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 95 Puan
3- Umuda Yolculuk: 47 Puan
Kilolar            Adı Soyadı                 Kulübü          Puan
39/55 Kg.        Muhammet Arhani     LTB                25
                       Tolga Özdoğan           LGİK              20       
56/65. Kg.       Demir Özkarapınar     LGİK              25
                        İbrahim Demir            LTB                20       
                        Shervin Mohammadi  BİASK           15       
66/75. Kg.       Muhammed Kurtoğlu UMDY           25
                        Hüseyin Ekin             LTB                20
                        Semihcan Özoğlu       UMDY          25
                        Hacı Osman Koca      Ferdi               20
                         Nihat Samiroğlu         UMDY           15
91/100 Kg.      Enes Avcıoğlu            LTB                25
Büyükler Güreş Müsabakası
Sporcu Adedi: 23
Takım Klasmanı
1- Umuda Yolculuk: 70 Puan
2- Lapta Türk Birliği: 63 Puan
3- YDÜ: 50 Puan
4- DAÜ: 32 Puan
5- Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 20 Puan
Kilolar            Adı Soyadı                 Kulübü          Puan
50/65 Kg.        İsmail Kurt                 UMDY           25
Ardacan Yılmaz         LTB                20       
Ali Burhan                  Ferdi               20       
66/75 Kg.        Atatmurat Balıgev      UMDY           25
                       Yusuf Önder              LTB                20       
                       Kerem Taş                  Ferdi               15       
76/90 Kg.        Sergen Avcı                YDÜ               25
                        Yahya Doğan             LGİK              20
                        Hüseyin Tekdemir      YDÜ               15
91/125 Kg.      Hazer Şakar                YDÜ               25       
                        Mücahit Dönmez        YDÜ               20
                        Mert Solak                  CTB                15
Yıldız B Güreş Müsabakası
Sporcu Sayısı: 14
Takım Klasmanı
1- Lapta Türk Birliği: 115 Puan
2- Lefkoşa Cumhuriyet Müze: 90 Puan
3- Umuda Yolculuk: 75 Puan
Kilolar            Adı Soyadı                             Kulübü          Puan
39/55 Kg.        Kemal Karabaşak                   LAK               25
                        Berkcan Uzunkaya                 LTB                20       
                         Mehdi Arhami                        LTB                15       
56/65 Kg.        Adem Mavideniz                   UMDY           25
                        Kevan Ahmeteni                    LTB                20       
                        Alperen Polat                                                  15
66/75 Kg.        Emre Avcıoğlu                       LTB                25       
                        Mahmud Elmasi                                            20                              
76/85 Kg.        Muhammet Enes Kalkan        LTB                25
                         Ada Salih                               LGİK              20
86/100 Kg.      Hangeldi Yasusagov              LTB                25       
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