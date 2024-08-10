62. Mehmetçik Üzüm festivali programında yer alan sportif faaliyetlerin üçüncüsü olan Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı. Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen “Uluslararası Güreş Müsabakaları” üç kategoride birinciler belli oldu. Güreş Federasyonu katkıları ile düzenlenen Uluslararası Plaj Güreş müsabakalarını Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, Güreş Federasyon başkanı Kemal Bayraktar, eski başkanı Mehmet Öznacar, Kosova Güreş Federasyon başkanı Naim Muja, 2. Başkan Orhan Cemali, Türkiye takım antrenörü Elif Nur Yaşar da izledi. Güreş Federasyonu katkıları ile düzenlenen Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları A ve B olmak üzer iki minderde, Yıldızlar A, Yıldızlar B, büyükler olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Plaj Güreş müsabakalarına 71 güreşçinin katıldığı aralarında kız güreşçilerinde yer aldığı güreşlere ilgi büyük olurken, müsabakaları büyük çekişmelere sahne oldu.
Birinciler
62. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen Uluslararası Plaj Güreş müsabakalarında takım klasmanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 60 Puanla birinci oldu. Yıldızlar A Güreş Müsabakası takım klasmanında 97 puanla Lapta Türk Birliği, Büyükler Güreş Müsabakası takım klasmanında 70 puanla Umuda Yolculuk, Yıldızlar B Güreş Müsabakası takım klasmanında ise 115 puanla Lapta Türk Birliği takımı birinci oldu.
Ödül Töreni
62. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Plaj Güreş müsabakalarında birinci olan takımlara, dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, Meclis üsyesi Asbaşkan Adem Yel, Cemal Aydıntan, Güreş Federasyon başkanı Kemal Bayraktar, eski başkan Mehmet Öznacar, Kosova Güreş Federasyon başkanı Naim Muja, 2. Başkan Orhan Cemali, Türkiye takım antrenörü Elif Nur Yaşar, hakemler Oruç Ertürk, Ercan Köse, Halil İbrahim Kurt, Murat Doğan, Erol Avunç, BRT Spor Servisinden Ahmet Ogan tarafından verildi.
Plaj Güreş Müsabakaları sonuçları şöyle.
Sporcu Sayısı: 19
Takım Klasmanı
1- KKTC: 60 Puan
2- Kosova: 50 Puan
3- Türkiye: 35 Puan
4- Lapta Türk Birliği: 30 Puan
5- Umuda Yolculuk: 22 Puan
Kilolar Adı Soyadı Kulübü Puan
40/50 Kg. Elsa Nicoli Kosova 25
Hira Baytar KKTC 20
Nehir Arıcı-Cevriye Tığlı KKTC-TC 15
51/62 Kg. Kanitu Spohia Kosova 25
Elif Çolpan TC 20
Fatmanur Tunca KKTC 15
63/73 Kg. Melek Demet KKTC 25
Nefes Öncü LTB 20
Sıla Bozkurt KKTC 15
Yıldızlar A Güreş Müsabakası
Sporcu Sayısı: 15
Takım Klasmanı
1- Lapta Türk Birliği: 97 Puan
2- Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 95 Puan
3- Umuda Yolculuk: 47 Puan
Kilolar Adı Soyadı Kulübü Puan
39/55 Kg. Muhammet Arhani LTB 25
Tolga Özdoğan LGİK 20
56/65. Kg. Demir Özkarapınar LGİK 25
İbrahim Demir LTB 20
Shervin Mohammadi BİASK 15
66/75. Kg. Muhammed Kurtoğlu UMDY 25
Hüseyin Ekin LTB 20
Semihcan Özoğlu UMDY 25
Hacı Osman Koca Ferdi 20
Nihat Samiroğlu UMDY 15
91/100 Kg. Enes Avcıoğlu LTB 25
Büyükler Güreş Müsabakası
Sporcu Adedi: 23
Takım Klasmanı
1- Umuda Yolculuk: 70 Puan
2- Lapta Türk Birliği: 63 Puan
3- YDÜ: 50 Puan
4- DAÜ: 32 Puan
5- Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 20 Puan
Kilolar Adı Soyadı Kulübü Puan
50/65 Kg. İsmail Kurt UMDY 25
Ardacan Yılmaz LTB 20
Ali Burhan Ferdi 20
66/75 Kg. Atatmurat Balıgev UMDY 25
Yusuf Önder LTB 20
Kerem Taş Ferdi 15
76/90 Kg. Sergen Avcı YDÜ 25
Yahya Doğan LGİK 20
Hüseyin Tekdemir YDÜ 15
91/125 Kg. Hazer Şakar YDÜ 25
Mücahit Dönmez YDÜ 20
Mert Solak CTB 15
Yıldız B Güreş Müsabakası
Sporcu Sayısı: 14
Takım Klasmanı
1- Lapta Türk Birliği: 115 Puan
2- Lefkoşa Cumhuriyet Müze: 90 Puan
3- Umuda Yolculuk: 75 Puan
Kilolar Adı Soyadı Kulübü Puan
39/55 Kg. Kemal Karabaşak LAK 25
Berkcan Uzunkaya LTB 20
Mehdi Arhami LTB 15
56/65 Kg. Adem Mavideniz UMDY 25
Kevan Ahmeteni LTB 20
Alperen Polat 15
66/75 Kg. Emre Avcıoğlu LTB 25
Mahmud Elmasi 20
76/85 Kg. Muhammet Enes Kalkan LTB 25
Ada Salih LGİK 20
86/100 Kg. Hangeldi Yasusagov LTB 25
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