Ululararası yarışmada 4 birincilik

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği bir ilke imza atarak, Online olarak katıldığı uluslararası turnuvanın 4 kategorisinde birincilik elde etti

2014 Serbest Seri, Laren Kırmızıgil 1. 2013 Serbest Seri, Derin Pekiştiren 1., Belgin Nur Saitoğlu 3. 2012 Serbest Seri, Darya Celaleddinoğlu 3., Vedia Minifoğlu 4. 2011 Serbest Seri, Deren Çakartaş 1. 2011 Çember Serisi, Su Karasoy 3., Sıla Aylin Tepegöz 3., Masal Kıral 3., Aleyna Yaşar 4. 2010 Serbest Seri, Maria Ozhiganova 1., İldem Afacan 3. 2009 Top Aleti, Selin Tüfekçi 4. 2009 Labut Aleti, Ayça Karip 3.

KKTC Cimnastik Federasyonunda yaşanan olumlu gelişmeler kulüplerin çalışmalarına da yansırken, cimnastikte bir ilk daha yaşandı. Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği bir ilke imza atarak, Online olarak uluslararası bir turnuvaya katıldı.Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği sporcuları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Brezilya, Kolombiya, Malta, Rusya, Sırbistan, İsviçre, Tunus, Türkiye, Ukrayna ve Kazakistan’dan ekiplerin katıldığı uluslararası turnuva Golden League’in 4 kategorisinde birincilik elde ettiler.Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği sporcularının katıldıkları kategoriler ve elde ettikleri dereceler şöyle: