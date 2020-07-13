Ultra Crows mücadele başlatacak

Ultra Crows, kulüp lokalinin restorasyonuna izin verilmemesine sert tepki gösterirken, yayınladığı açıklama ile mücadele başlatacağını açıkladı

Mağusa Türk Gücü taraftar grubu Ultra Crows, kulüp lokalinin restorasyonuna izin verilmemesine sert tepki gösterirken, yayınladığı açıklama ile mücadele başlatacağını açıkladı.

Ultra Crows’ın facebook sayfasından yayınlanan açıklama şöyle:

“Eski Eserlere talebimizdir, bugün MTG kulüp binasının olduğu bölge restore edilsin ülke turizmine kazandırılsın.

Bütün eski yapılar, aslına uygun şekilde tekrar inşa edilsin. Bu arada aslının nasıl olduğunu bilmiyorsanız, Mağusa kale içindeki bar, restorant ve eğlence mekanı haline getirilen yerleri örnek almayın. Zira kulüp binamızın olduğu yer, Mağusa gençliğine 70 yıldan fazladır hizmet veren bir kültür yuvasıdır.

Sizin tarihi eser dediğiniz yerlerin birinde Lüzinyan kebapçısı var. Yerini merak edenler için çok aramayın, hemen kulüp binasının önündedir. Kulüp binasının hemen yanında Venedikliler’in voleybol ve basket sahası var, ki Venedikliler basket ve voleybolu bulan insanlardır. Venedikliler her basket ve voleybol maçtan sonra orada Lüzinyan Kebabı yermiş.

İnanmayan Anıtlar Yüksek Kurulu‘na sorsun.

Ayrıca gerçeklerin açığa çıkmak gibi, kimilerine göre kötü kimilerine göre iyi bir huyu da vardır. Zannetmeyin ki boş lakırdı bunlar. Gençlerimiz var umutlarımız var sarıya ve yeşile olan sevgimiz, geleneklerimiz var. Mücadele nedir? Nasıl edilir herkese de göstermesini biliriz. Ancak bu şekilde davranarak hizmet ettiğiniz şahsa zarar verdiğinizi bilmenizi istiyoruz. Biz her siyasal görüşten genci bünyesinde barındıran bir taraftar grubu olarak asla siyasete girmedik. Girmeyeceğiz de. Ama bu kulübe kim zarar veriyorsa onun karşısında olmak boyun borcumuzdur.

Kravatlıların hükmü, atkılılar gelinceye kadardır. Daha yolun başındayız. Sizden daha güçlüyüz, sizden daha kalabalık olacağız. Neden mi ?

Sizin gençleriniz yok, sizin hayalleri olan çocuklarınız yok, sizin idealleriniz yoktur. Biz kim miyiz? İşte günün sonunda sizin olmak isteyip olamadıklarınız. Biat edeceğiniz güç sokaktadır. Derste sırada sınıfta… Yani biziz.”