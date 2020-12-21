banner583
banner572
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
145 0
Çamurdan zaferle çıktılar
Çamurdan zaferle çıktılar
14 0
 
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
71 0
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
24 0
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
270 0
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
14 0
Duyarlılıkı örneği
Duyarlılıkı örneği
23 0
banner529
banner570

"Ülkeyi yönetenler popülist söylemlerden vazgeçsin"

banner476

banner577
"Ülkeyi yönetenler popülist söylemlerden vazgeçsin"

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu futbol konusunda bazı siyasilerin son günlerde yaptıkları değerlendimele konusunda açıklama yaptı. Sertoğlu, ülkeyi yönetenlerin futbol üzerinden popülizm yapmak yerine toplumun esas sorunlarını düşünmesi gerektiğine vurgu yaptı.

KTFF Başkanı Sertoğlu'nun yaptığı açıklama şöyle;

"Spor kamuoyunun dikkatine,

Son günlerde ülkemizde artış gösteren Covid-19 vakalarının içerisinde, ülkemizi yönetenler maalesef bu hastalıkla nasıl baş edeceğimizi konuşmak yerine sürekli olarak futboldan ve futbolun başlaması gerektiğinden bahsetmektedir. Basında ve sosyal medyada hemen hemen hergün ülkeyi yönetenlere spor örgütleri ve benzeri kurumlar tarafından yapılan ziyaretlerde “futbol başlamalı” “futbolu başlatmamız lazım” şeklinde açıklamalar yapılmaktadır.

Şu unutulmamalıdır ki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu özelinde futbol ailesi, sportif aktivitenin yanı sıra toplumu ilgilendiren konulara ve toplum sağlığına büyük önem vermektedir. Futbol kulüplerimiz kurulduğu günden itibaren her zaman Kıbrıs Türk toplumuna öncülük etmiştir. Özellikle bugün 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası olması sebebiyle de hatırlatmak isterim ki futbol kulüplerimiz milli mücadelede hep ön saflarda yer almış, zor günlerde Kıbrıs Türk toplumunu etrafına toplamış ve birlik beraberlik ortamı yaratmıştır.

Ülkemizde hızla artış gösteren vakalara bakıldığı zaman birçok insan bugün bize futbolu başlatmadığımız için teşekkür etmekte ve bizim çok büyük bir kaosun önüne geçtiğimizi söylemektedir. Çok güzel bir söz vardır “Futbol sadece futbol değildir”. Zira futbol ailesi de çok büyük ve ülkedeki tüm sektörlere hitap eden bir sektördür. Şundan eminim ki bugün futbol başlamış olsaydı, büyük bir kesim bizi eleştirecek ve çok daha yüksek rakamlı pozitif vakalardan bahsetmiş olacaktık. Bu durumda da ülkemizi yönetenler ilk olarak futbolun durması için çaba sarf etmiş olacaktı.

Ülkemizi yönetenlere diyeceğim şudur ki popülist söylemlerden vazgeçsinler. Futbolu biz düşünürüz, kendileri toplumu bu çıkmazdan nasıl kurtaracaklarını düşünsünler. Bizi yönetenler; 13’üncü maaşları nasıl ödeyeceklerini, toplumun ekonomik ve sağlık yönünden nasıl ayakta kalacağını, özel sektörde batan işyerleri ile ilgili ne yapılacağını ve işsiz kalarak evine ekmek götüremeyen yüzlerce vatandaşımıza ne olacağı ile ilgilensinler, futbolu ve futbol ailesini biz düşünürüz.

Saygılarımla,"

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.