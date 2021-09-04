Turunç’a rakibi 28 saniye dayandı

Metin Turunç, İstanbul’da Özbekistanlı rakibini 28 saniyede nakavt ederek kemer yolunda üst üste üçüncü galibiyetini elde etti

İstanbul’da çıktığı boks müsabakasından galibiyetle dönen KKTC’nin milli boksörü demir yumruk lakaplı Metin Turunç,üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Özbekistanlı rakibini 28 saniyede nakavt eden Metin Turunç, antrenörü Dindar Gölçek ile adaya döndü. Havalimanında açıklama yapan Metin Turunç, Ukrayna ve Arnavutluk zaferlerinden sonra İstanbul’da zaferlerine bir yenisini ekleyip, bayrağı yine dalgalandırmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Maç öncesini çok iyi geçirdiklerini, bunu da maça iyi yansıtıp maçı 28 saniyede maçı tamamladıklarını ifade eden milli boksör Turunç, bu maçın geride kaldığını, kemere bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Antrenör Dindar Gölçek ise havalimanında yaptığı açıklamada Metin’in üzerine koyarak sürece devam ettiğini söylerken, bunu müsabakada bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Metin’in güçlü rakibi karşısında mücadeleye çok iyi başlayıp maçı 28 saniyede tamamladığını söyleyen Gölçek, önlerinde zor bir takvim ve süreç olduğunu belirterek Pazartesi itibariyle çalışmalara yeniden devam edeceklerini vurguladı.

