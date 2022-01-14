Turunç, unvanını koruma hedefinde

Avrupa Şampiyonluğu kemerini kazanan Metin Turunç, unvanını korumak için Kemer Koruma karşılaşmasına çıkacak.

İstanbul’da 29 Ocak’ta ringe çıkacak olan Metin Turunç, unvanını korumak için aralıksız çalışıyor. KKTC Milli Boksörü Metin Turunç, ayın sonunda yapacağı maç öncesinde sabah koşu ve yüzme, akşam ise salon çalışmaları yapıyor.

Metin Turunç, 27 Ocak’ta antrenörü Dindar Gölçek ile adadan ayrılacak. Önümüzdeki hafta kemer maçında karşılaşacağı rakibinin de belli olacağını söyleyen Metin Turunç, sürecin artık daha da zorlaştığını ve tek düşüncesinin ayın sonunda yapacağı maçtan da yine galibiyetle ayrılmak olduğunu söyledi.



