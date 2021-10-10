banner583
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
31 0
Türkiye kritik virajda
Türkiye kritik virajda
35 0
 
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
422 0
Baflılar kenetlendi
Baflılar kenetlendi
104 0
Engeller yine Akova'da aşılacak
Engeller yine Akova'da aşılacak
55 0
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
70 0
“Biraz daha duyarlı olalım”
“Biraz daha duyarlı olalım”
41 0
banner661

Turunç, Ukrayna’ya hazır

banner476

Metin Turunç, Ukrayna’da yapacağı dördüncü profesyonel maçının hazırlıklarını tamamlarken, “Tek düşüncem Ukrayna’dan galibiyetle dönmektir. Bayrağı yine dalgalandırmak istediğim bir maç olacak.” açıklamasını yaptı

banner714
Turunç, Ukrayna’ya hazır
Ukrayna’da dördüncü profesyonel maçına çıkacak olan milli boksör Metin Turunç hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Kemere 3 maç kala Ukrayna’da 14 Ekim’de maça çıkacak olan Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç 12 Ekim Salı günü antrenörü Dindar Gölçek ile adadan ayrılacak. Antrenör Dindar Gölçek zorlu buluşma öncesinde yaptığı açıklamada “Yine zorluk derecesi yüksek bir dönemin içerisindeyiz. Kemer yolunda emin adımlarla ilerliyoruz ve Ukrayna’da yapacağımız müsabaka öncesini tamamlayıp kampa girdik.” ifadelerini kullandı.
Milli boksör Metin Turunç ise yaptığı açıklamada “Zor bir dönemin içinde olmamıza rağmen mental ve fiziksel anlamda iyi durumdayız. Tek düşüncem Ukrayna’dan yine galibiyetle dönmektir. Bayrağı yine dalgalandırmak istediğim bir maç olacak.” ifadelerini kullandı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.