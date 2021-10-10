Turunç, Ukrayna’ya hazır

Metin Turunç, Ukrayna’da yapacağı dördüncü profesyonel maçının hazırlıklarını tamamlarken, “Tek düşüncem Ukrayna’dan galibiyetle dönmektir. Bayrağı yine dalgalandırmak istediğim bir maç olacak.” açıklamasını yaptı

Ukrayna’da dördüncü profesyonel maçına çıkacak olan milli boksör Metin Turunç hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kemere 3 maç kala Ukrayna’da 14 Ekim’de maça çıkacak olan Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç 12 Ekim Salı günü antrenörü Dindar Gölçek ile adadan ayrılacak. Antrenör Dindar Gölçek zorlu buluşma öncesinde yaptığı açıklamada “Yine zorluk derecesi yüksek bir dönemin içerisindeyiz. Kemer yolunda emin adımlarla ilerliyoruz ve Ukrayna’da yapacağımız müsabaka öncesini tamamlayıp kampa girdik.” ifadelerini kullandı.

Milli boksör Metin Turunç ise yaptığı açıklamada “Zor bir dönemin içinde olmamıza rağmen mental ve fiziksel anlamda iyi durumdayız. Tek düşüncem Ukrayna’dan yine galibiyetle dönmektir. Bayrağı yine dalgalandırmak istediğim bir maç olacak.” ifadelerini kullandı.

