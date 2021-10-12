Turunç, Ukrayna’da kazanmayı hedefleyecek

Ukrayna’da Perşembe günü ringe çıkacak olan milli boksör Metin Turunç, adadan ayrılırken, maçını kazanmayı hedefleyecek

Demir yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç kemer yolunda emin adımlarla ilerlerken, 14 Ekim Perşembe günü Ukrayna’da yapacağı müsabaka için antrenörü Dindar Gölçek ile adadan ayrıldı.

Havalimanında açıklama yapan Metin Turunç, kemer yolunda emin adımlarla ilerlediklerini, artık kemer karşılaşmasına kısa süre kaldığını, bu nedenle Ukrayna’da yapacağı karşılaşmayı da kazanarak yoluna devam etmek istediğini söyledi.

Antrenör Dindar Gölçek ise yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemini geride bıraktıklarını ve Ukrayna mesaisine devam ettiklerini belirtti. Metin’in mental ve fiziksel anlamda iyi durumda olduğunu söyleyen antrenör Dindar Gölçek, maçtan yine zaferle ayrılacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

14 Ekim Perşembe günü Ukrayna’da boks karşılaşmasına çıkacak olan Metin Turunç, 15 Ekim Cuma akşamı yurda dönecek.

