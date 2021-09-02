Turunç kemer için İstanbul’a gitti

Metin Turunç, kemer yolunda üçüncü galibiyeti alma hedefiyle Özbekistanlı rakibi ile yapacağı maç için İstanbul’a gitti

KKTC milli boksörü, demir yumruk lakaplı Metin Turunç, yarın yapacağı boks müsabakası için hazırlıklarını tamamlayan bugün sabah erken saatlerde adadan ayrıldı.

Kadıköy’de yarın Özbekistanlı rakibi ile ringe çıkacak olan milli boksör Turunç, kemer yolunda üçüncü galibiyeti alma hedefiyle bugün sabah antrenörü Dindar Gölçek ile adadan ayrılırken açıklamalarda bulundu.

Tüm hazırlıklarını tamamladıklarını yaptıkları bir günlük kampla birlikte İstanbul’a hazır olduklarını ifade eden Metin Turunç, artık maç saatini beklemeye başladıklarını söyledi. Antrenör Dindar Gölçek ise Ercan havalimanında yaptığı açıklamada Ukrayna ve Arnavutluk zaferlerini İstanbul’daki müsabakayla taçlandırmak istediklerini ifade etti.

Metin’in durumunun son derece iyi olduğunu da sözlerine ekleyen antrenör Gölçek, zaferle dönmek istedikleri bir yolculuğa çıktıklarını vurguladı.



