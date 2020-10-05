Türkmenköy’den, Kahvecioğlu’na tepki

Türkmenköy yönetimi, Hasan Kahvecioğlu’nun yaklaşan seçimleri öncesinde Türkmenköy ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşıma büyük tepki gösterirken, “Kulübümüzü hiçbir siyasi tartışmanın içerisine karıştırmayın. Türkmenköy'ü bilmeyen tanımayan, kulübümüze zarar vermeye çalışan paylaşım yaptıran kişilere bunu hatırlatırız.” açıklamasını yaptı

Gazeteci Hasan Kahvecioğlu’nun yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Türkmenköy Spor Kulübü ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşıma Türkmenköy Spor Kulübü yönetimi büyük tepki gösterdi.

Türkmenköy Spor Kulübü yönetiminin açıklaması şöyle:

“Sosyal medyada Sn. Hasan Kahvecioğlu'nun yaptığı bir paylaşım üzerine açıklama gereği doğmuştur. Kulübümüz kurulduğu yıldan itibaren Türkmenköy'e, Türkmenköylüler’e, Mesarya'ya, Türkmenköy gençliğine, ülke sporuna hizmet etmeyi hedef olarak seçmiştir.

Biz Türkmenköy Aydın SporKulübüolarakköyümüzüngelecektekigençlerinegüzelbirsportesisinimirasbırakmakveonlaradahaiyişartlardasporyapmaimkanısunmakhedefindeyiz. Hiçbirdönemdesiyasiveyakişiselçıkarlarkulübüzünkapısındaniçeriyegirememiştir. Türkmenköy Aydın SporKulübüolarak, kulübümüze her dönemde çeşitli ziyaretler gerçekleşmektedir. Bizi takip eden tüm camiamızda bunun farkındadır.

Sizlerden ricamız, kulübümüzü hiçbir siyasi tartışmanın içerisine karıştırmayın. Çünkü bizler kulübümüzün, Aiyos Thomas ve Plataniskia'dan gelerek Mesarya’da harmanlanan bu muhteşem birlikteliğin ilerki nesillere taşınması amacındayız.

Türkmenköy'ü bilmeyen tanımayan veya gündeme birşeyler çıkarıp kulübümüze zarar vermeye çalışan paylaşım yaptıran kişilere bir kez daha hatırlatırız.



