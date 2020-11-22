Türkmen'in vefatı, Cimnastik camiasını üzdü

Cimnastik Federasyonu eski başkanlarından Vural Türkmen'in vefatı, cimnastik camiasında büyük üzüntü yaratırken, başkan Hasan Sapsızoğlu, yayınladığı taziye mesajında merhuma rahmet, ailesine başsağlığı diledi

Cimnastik Federasyonu eski başkanlarından Vural Türkmen'in vefatı, KKTC Cimnastik Federasyonu camiasında büyük üzüntü yarattı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, hayatını kaybeden Cimnastik Federasyonu eski başkanlarından Vural Türkmen'in vefatı ile ilgili olarak taziye mesajı yayınladı.

Hasan Sapsızoğlu’nun taziye mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin efsane isimlerinden olan bir dönem cimnastik sporumuza hizmet etmiş Cimnastik Fedarasyonu eski başkanımız Vural Türkmen'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hepimizin başı sağ olsun. Başkanımıza Allah'tan rahmet yaslı ailesine sabırlar dileriz.

Kısa bir süre önce kendisine sporumuza yaptığı hizmet ve çocuklarımıza verdiği değer için nezaket ziyaretinde bulunmuştum.

Büyük bir heyecanla sohbet etmiştik. Sohbetin sonunda beni bu özel tablonun önüne getirip onlarda çıksın demişti. Seni hiç unutmayacağız başkanım.