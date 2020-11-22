banner480
banner69
Şampiyon Othelleo Masterleri
Şampiyon Othelleo Masterleri
3 0
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
13 0
 
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
41 0
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
24 0
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
36 0
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
15 0
Görenler şaşırıyor
Görenler şaşırıyor
120 0
banner529
banner570

Türkmen'in vefatı, Cimnastik camiasını üzdü

banner476

Cimnastik Federasyonu eski başkanlarından Vural Türkmen'in vefatı, cimnastik camiasında büyük üzüntü yaratırken, başkan Hasan Sapsızoğlu, yayınladığı taziye mesajında merhuma rahmet, ailesine başsağlığı diledi

Türkmen'in vefatı, Cimnastik camiasını üzdü

Cimnastik Federasyonu eski başkanlarından Vural Türkmen'in vefatı, KKTC Cimnastik Federasyonu camiasında büyük üzüntü yarattı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, hayatını kaybeden Cimnastik Federasyonu eski başkanlarından Vural Türkmen'in vefatı ile ilgili olarak taziye mesajı yayınladı.

Hasan Sapsızoğlu’nun taziye mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin efsane isimlerinden olan bir dönem cimnastik sporumuza hizmet etmiş Cimnastik Fedarasyonu eski başkanımız Vural Türkmen'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hepimizin başı sağ olsun. Başkanımıza Allah'tan rahmet yaslı ailesine sabırlar dileriz.

Kısa bir süre önce kendisine sporumuza yaptığı hizmet ve çocuklarımıza verdiği değer için nezaket ziyaretinde bulunmuştum.

Büyük bir heyecanla sohbet etmiştik. Sohbetin sonunda beni bu özel tablonun önüne getirip onlarda çıksın demişti. Seni hiç unutmayacağız başkanım.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.