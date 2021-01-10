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Türkkan, sakalları kesmeyecek

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Yonpaş Dumlupınar’ın kalecisi Türkkan Delideniz, imaj değiştirerek, sakal bıraktı. Sakalları oldukça uzayan milli kaleci Türkkan Delideniz, futbolda yeni sezon başlamadan da sakallarını kesmeyeceğini açıkladı

Türkkan, sakalları kesmeyecek
Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi süreci nedeniyle kulüplerin onayıyla 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen, genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren YonpaşDumlupınar’ın kalecisi Türkkan Delideniz, imaj değiştirerek, sakal bıraktı.
Sakalları oldukça uzayan milli kaleci Türkkan Delideniz, sezonun başlamaması ve maçlardan uzak kalmaları nedeniyle sakallarını uzattığı açıklarken, futbolda yeni sezon başlamadan da sakallarını kesmeyeceğini vurguladı.
Türkkan Delideniz, futbolda yeni sezonun başladığı zaman traş olup, sakalları keseceğini sözlerine ekledi.
 
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