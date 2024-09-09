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Türkiye rekor üstüne rekor kırdı

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, tarihinin en iyi organizasyonuna imza attı

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Türkiye rekor üstüne rekor kırdı
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Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen ve 182 ülkenin yanı sıra Mülteci Paralimpik Takımı ile Tarafsız ParalimpikSporcular'ın da yer aldığı organizasyonda Türkiye, önemli başarılar kazandı.
Toplam 4 bin 400 sporcunun yer aldığı oyunlara 94 sporcuyla, tarihinin en kalabalık kafilesiyle, katılan Türkiye, 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 28 madalya elde etti.
Türkiye, Rio 2016'da 3 olan altın madalya sayısını 2'ye katlayarak Paris 2024'te rekor kırdı. Ay-yıldızlılar, Tokyo 2020'de rekor olan 15 toplam madalya sayısını ise Paris'te yaklaşık 2 katına çıkararak 28 madalyaya ulaşıp, yine bir rekora imza attı.
 
 
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