Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yarın KKTC’de temaslarda bulunacak

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın KKTC’ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Öğle saatlerinde KKTC’ye gelecek olan Kasapoğlu, ​“Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek” mutabakat imza törenine katılacak.

100. Yılda Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi açılışına da katılacak olan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ​yapımı tamamlanan Çetinkaya Taksim Sahası’nda da incelemelerde bulunacak.

