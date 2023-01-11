banner875
banner885
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
13 0
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
15 0
 
Pera Larnaka Gençler Birliği’nden 5 günlük kamp
Pera Larnaka Gençler Birliği’nden 5 günlük kamp
28 0
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
16 0
Dev Derbi Galatasaray'ın
Dev Derbi Galatasaray'ın
126 1
Pile, Akova’dan şen döndü
Pile, Akova’dan şen döndü
102 0
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
19 0
banner878

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yarın KKTC’de temaslarda bulunacak

banner476

banner825
Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yarın KKTC’de temaslarda bulunacak
Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın KKTC’ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.
Öğle saatlerinde KKTC’ye gelecek olan Kasapoğlu, ​“Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek” mutabakat imza törenine katılacak. 
100. Yılda Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi açılışına da katılacak olan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ​yapımı tamamlanan Çetinkaya Taksim Sahası’nda da incelemelerde bulunacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.