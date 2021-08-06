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Türkiye'den Tokyo 2020'de tarihi başarı

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Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda topladığı 12 madalyayla tarihinin en çok madalya kazandığı 2. organizasyonu yaşıyor

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Türkiye'den Tokyo 2020'de tarihi başarı
Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 10 madalyayı boynuna taktı.
Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil eden kadın boksörlerden 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda da Busenaz Sürmeneli, finale çıkarak madalyayı garantiledi. İki sporcunun da maçlarını tamamlamasıyla toplam madalya sayısı 12 olacak.
Türkiye, bu başarısıyla sayı bakımından Londra 1948'i (6 altın, 4 gümüş, 2 bronz) yakaladı.
Oyunların bitmesine 2 gün kala, milli sporcular güreş, karatede ve atletizmde madalya mücadelelerini sürdürüyor. Bu sürede gelecek 1 madalya, Tokyo 2020'yi Türkiye açısından en çok madalya toplanan organizasyon olarak tarihe geçirecek.
Tokyo 2020'nin madalya gururları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular şöyle:
Altın: Mete Gazoz (Okçuluk)
Gümüş: Eray Şamdan (Karate)
Bronz: Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün (Tekvando), Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Taha Akgül (Güreş), Ali Sofuoğlu, Merve Çoban (Karate)
 
 
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