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Türkiye birincisi Nida'ya, Büyük Atak’tan destek

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Büyük Atak Eğitim Merkezi, Artistik CimnastLig Minik Kızlar Müsabakasında yaş grubunda Türkiye 1.si olan Fatma Nida Toko’ya eğitim desteği verecek

Türkiye birincisi Nida'ya, Büyük Atak’tan destek
Hamitköy’de faaliyetlerini sürdüren Büyük Atak Eğitim Merkezi, Ankara'da düzenlenen Artistik CimnastLig Minik Kızlar Müsabakasında yaş grubunda (2015 doğumlular) Türkiye 1.si olan, genel klasmanda ise Türkiye 5.liği elde eden KKTC Cimnastik Federasyonu Takımının başarılı sporcusu Fatma Nida Toko’ya eğitim desteği verecek.
Büyük Atak Eğitim Merkezinden, Fatma Nida Toko’ya verilen eğitim desteği ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
“Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Büyük Atak Eğitim Merkezi olarak şampiyon sporcumuz Fatma Nida Toko’ya %100 eğitim bursu vereceğiz. Böylelikle Nida'mızın eğitimine yardımcı olacağız.
Büyük Atak Eğitim Merkezi olarak bu başarının ileriki yıllarda da devam edebilmesi için antrenmanların artacağından eminiz. Bu nedenle Fatma Nida Toko’nun eğitiminden geri kalmaması adına kendisine eğitim desteği vereceğiz. Bu sayede şampiyon sporcumuz hem eğitim hayatından geri kalmayacak hem de başarılı bir sporcu olarak yetişmeye devam edecektir.”
KKTC Cimnastik Federasyonu ise sporcusuna verilen destekten ötürü Büyük Atak Eğitim Merkezi direktörü Ayşegül Özyürek, kurum müdürü Diba Sünmez ile şampiyon sporcunun yetişmesi için büyük uğraşlar veren Mustafa Erbulut ve antrenörleriyle ailesine teşekkür etti.
 
 
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