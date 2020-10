Türk futbolu "eriyor"

UEFA ülke puanı klasmanında geçtiğimiz sezon bitiminde 11. sıraya gerileyen Türkiye, bu sezonun henüz başında 13. basamağa düştü

Sıra Ülke Puan 1 İngiltere 66.069 2 ispanya 62.427 3 İtalya 49.331 4 Almanya 47.856 5 Fransa 36.665 6 Portekiz 33.666 7 Rusya 27.849 8 İskoçya 25 9 Avusturya 24.45 10 Ukrayna 24 11 Hollanda 23.7 12 Kıbrıs 21.75 13 Sırbistan 21.375 14 Belçika 21.2 15 Türkiye 19.2 16 İsviçre 19.175 17 Danimarka 18.875 18 Yunanistan 18.2 19 İsveç 17.75 20 Hırvatistan 17.35



Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'un gruplara kalamadan Avrupa maceralarını noktalamalarının ardından Şampiyonlar Ligi'nde MedipolBaşakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de Demir Grup Sivasspor'un ilk haftayı mağlubiyetle kapatması, Türkiye'yi iki basamak birden aşağı çekti.Ön eleme maçlarında Türkiye'yi geçen Ukrayna 29,5 puanla klasmanda 11. sıraya yerleşirken, İskoçya da bu hafta puanını 29,375'e çıkartıp, Türkiye'yi geride bırakarak 12. sıranın sahibi oldu. Türkiye ise an itibarıyla 28,9 puanla 13. sırada bulunuyor.Türkiye'nin 2 takımla yoluna devam ettiği Avrupa arenasında, İskoçya adına Glasgow Rangers ile Celtic, Ukrayna adına ise ShakhtarDonetsk, Dinamo Kiev ve ZoryaLuhansk mücadele ediyor.Sezon bitiminde Türkiye 10. sıraya çıkamadığı takdirde, Süper Lig'de 2021-22 sezonunun şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamak zorunda kalacak.Türkiye, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da 11. sırada sezonu noktalarsa, Süper Lig şampiyonunun gelecek sezon "Devler Ligi"ne gitmesi, Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşacak takımın durumuna göre şekillenecek.Bu dev turnuvada kupayı kaldıracak takım, şayet kendi yerel liginde de Şampiyonlar Ligi bileti alırsa, statü gereği klasmandaki 11. ülkenin şampiyonu bu büyük organizasyona doğrudan katılım hakkı elde ediyor.Türkiye bu sezon 55 ülke içinde 33. sıradaTürk ekiplerinin Avrupa'daki form düzeyi son yıllarda bir hayli düşerken, bu sezon iyice dip yaptı.Galatasaray'ın 3, Beşiktaş'ın 2, Aytemiz Alanyaspor'un 1 karşılaşmayla erken veda ettiği Avrupa'da yoluna devam edecek MedipolBaşakşehir ile Sivasspor da birer karşılaşmayı geride bıraktı.Türk ekipleri, yaptıkları 8 müsabakada sadece 2 galibiyet çıkarabilirken, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.Bu sonuçlarla an itibarıyla sadece 1,9 ülke puanı toplayabilen Türkiye, UEFA'ya üye 55 ülke arasında 33. sırada bulunuyor.Felaket "geliyorum" dediTürk ekipleri 2016-17 sezonunda iyi bir performansla 9,7 puan toplasa da 2017-18 sezonu deyim yerindeyse çöküşün başlangıcı oldu ve Türkiye 6,8 puan elde edebildi.Bir sonraki sezon (2018-19) Türkiye'nin topladığı puan 5,5'ta kaldı. Her geçen sezon puanı düşmeye başlayan Türkiye, geçtiğimiz sezon ise sadece 5 puan alabildi.Bu yıl şu ana dek 1,9 puan toplayabilen Türkiye'nin en azından geçen sezonki performansına (5 puan) ulaşabilmesi için MedipolBaşakşehir ve Sivasspor'un sezon bitimine dek toplam 8 galibiyet alması gerekiyor.Son dört sezondaki galibiyet ortalaması yüzde 27,1Türk takımları son 4 sezonda Avrupa'da toplam 114 maça çıktı. Bu maçlardan sadece 31'ini kazanabilen Türk ekipleri, 56 müsabakadan boynu bükük ayrıldı, 27 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.Son 4 sezonda Türk takımlarının galibiyet ortalaması yüzde 27,1'de kalırken, mağlubiyet ortalaması da yüzde 49,1 oldu.Kötü sezonlar bitti, daha kötüsü geliyorBu sezon 13. sıraya gerileyen Türkiye'yi gelecek sezon daha kötü günler bekliyor.UEFA'nın ülke puanı sıralaması, takımların son 5 yıldaki performanslarına göre belirleniyor. Bu çerçevede Türk ekiplerinin 2016-17 sezonunda topladığı 9,7 puan, gelecek sezonun sıralamasında hesaplama dışı kalacak. Bu durumda ise Türkiye'nin ilk 15 içinde yer alması bile zora giriyor.An itibarıyla gelecek sezonunun (2021-22) puan tablosunda ilk 20 sıra şu şekilde: