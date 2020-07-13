Tunalı: Uyan ey Çetinkaya camiası

Ceran Tunalı, Yenicami – Çetinkaya maçında Çetinkaya yönelik kullanılan “Apoel” benzetmesine tepki gösteren bir açıklama yaparken, Çetinkaya camiasına uyanma çağrısında bulunup, “Uyan ey Çetinkaya camiası” ifadelerini kullandı

Çetinkaya Türk Spor Kulübü başkanı Ceran Tunalı, Yenicami – Çetinkaya maçında Çetinkaya yönelik kullanılan “Apoel” benzetmesine tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Çetinkaya camiasına uyanma çağrısında bulunan Ceran Tunalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Efsane Cetinkaya camiası, son yıllarda üzerimize oynanmakta olan oyunları görmemek mümkün degildir. 2019-2020 sezonunun başlaması ile birlikte bu yıl daha bir organize olmuş bir kitle bize bunu bir o kadar daha belli etmiştir.

Görülmekte olan bu tablo Çetinkaya’nın bir alt lige düşmesi için ellerinden geleni yapmaktadır. Ancak bizimle uğraşmakta olan bu kişiler bilmelidir ki Çetinkaya’nın Birinci Lige düşmesi halinde (başaramayacaklar) kulübümüzün kurulduğu günden itibaren elde etmiş olduğu bütün başarıları da silecek anlamına gelmez. Çetinkaya bir tarihtir, Kıbrıs Türk futboluna yön veren bir kulüptür.

Bizi her türlü ayak oyunları yapıp bir alt lige düşürebilirsiniz belki ama tarihimizi silemezsiniz. Bize APOEL yakıştırması yapanlar ve onlara alkış tutanlara da buradan belirteyim ki sizin hayal ettiğiniz APOEL ile oynama merağınız var ya biz onu gerçekleştirdik. Rüyanızda bile göremeyceğiniz PAKKOS şildimizi kulübümüze getirdik. Bize bugün bu yakıştırmaları yapanlar yakında bize alkış tutmaya da gelecek. İlerleyen günlerde gelen daveti da değerlendirip radikal kararlar almaya devam edeceğiz. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım bu zor günlerde elimizi taşın altına koyarak Çetinkaya’nın en iyi yerlere gelebilmesi için buradayız. Herkes bilmelidir ki biz ne camiamızı ne de futbolcularımızı ezdirmeyeceğiz. Biz kulübümüzün sadece iyi günde değil kötü günde de yanındayız. Siz, kin ve nefret besleyenlere söylemek isterim ki siz bize vurduk sonra biz daha da güçleniyoruz. Çetinkaya camiasını hafife almamanızı size hatırlatmak isterim. Bu yazdıklarımı alıp başka yerlere de çekmeye çalışmayın. Çünkü hiç kimsenin gücü bizi birbirimize düşürmeye yetmez.

Merak etmeyin biz yıkılmayız. Daha da güçlenerek, çoğalarak geliyoruz. Bekleyin ve izleyin. Tarih bizi her türlü yazacak ama sizlerin de yazılan bu tarihte payı olmayacak zannetmeyin. Daha da güçlü bir şekilde pırıl pırıl, kaliteli, gelmekte olan çocuklarımız Çetinkaya’nın tarihini okurken sizleri de unutmayacak.

Uyan ey Çetinkaya camiası, uyan ey Çetinkaya sayesinde bir yerlere gelmiş kişiler, uyan ey Çetinkaya camiasına kişisel sorunlardan dolayı dargın olanlar, şimdi gücenme, darılma zamanı değil, birlik olma zamanıdır. Bunu hep birlikte başaracağız.

Bunları yazarken ne mağlubiyetlerimize bahane arıyorum ne de Süper Ligde mücadele eden takımların elde etikleri başarılarına gölge düşürüyorum. Hiç kimse başka yere çekmesin. Biz küme düşmeyiz. Bunu da bir kenara yazın; başaramayacaksınız. Unutmayın başka Çetinkaya yoktur.”