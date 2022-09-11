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TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, KTSYD’nin konuğuydu

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TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, KTSYD’nin konuğuydu
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından her futbol sezonu öncesinde organize edilen ve ilk ciddi sınav olarak nitelendirilen “KTSYD Kupası” 10 Eylül 2022 Cumartesi günü Süper Lig ekipleri Miracle Değirmenlik ile Merit Alsancak Yeşilova takımları arasında Atatürk Stadı’nda oynandı. Karşılaşmayı 4-0 kazanan Miracle Değirmenlik kupanın sahibi oldu.
Bu karşılaşmada KTSYD’nin önemli bir konuğu vardı. Derneğin her zaman yanında bulunan ve destek belirten Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir, yapılan davet üzerine karşılaşma için adaya gelerek yönetim kurulu ile bir araya geldi, müsabakayı takip etti.
Karşılaşma öncesi yapılan görüşmede iki dernek arasında yapılabilecek işbirlikleri ele alındı. Tongsir’e ziyaretinin anısına KTFF ve Puma işbirliğinde bir süre önce futbol milli takımları için özel üretilen KKTC Milli Takım Forması hediye edildi.
 
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