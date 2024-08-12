TSK Güçlendirme Vakfı'ndan KTFF ziyareti

KKTC'de daha önce 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı yapan Emekli Albay Murat Dirican Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı adına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu'nu ziyaret etti. Vakfın faaliyetleri ile ilgili KTFF Başkanı'na bilgi veren Dirican, ziyaretin sonunda Sertoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.
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