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TRT belgeseli MTG’de devam etti

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TRT belgeseli MTG’de devam etti
Ötüken Spor Kulübü eşbaşkanı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi eğitim görevlisi Emin Onuş, TRT Spor yorumcusu Erdal Hoş ile birlikte "Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi Döneminde Futbol" adlı belgesel programı hazırlıyorlar.
Belgesel programı çekimleri sırasında Çetinkaya Spor Kulübünde futbolumuzun efsane isimleri Ali Çetin Amcaoğlu, Tözün Tunalı ve Erbay Gönelli (Kaptan Erbay) ile bir araya gelen çekim ekibiçekimlere Mağusa Türk Gücü Spor Kulübünde (MTG) devam etti. Emin Onuş devam eden çekimlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“TRT Spor ile yaptığımız "Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesinde Futbol" adlı belgeselimizin devamını Mağusa Türk Gücü Spor Kulübünde sürdürdük.
Dönemin efsane futbolcuları ve kahraman Mücahitleri Galliga, Raif Kasapoğlu, İlhan Keskin, Mustafa Oraloğlu ve Halil Oraloğlu'na katkıları için sonsuz teşekkürler.
Bu belgesel ile Kıbrıs Türk Futbolunun efsanelerini ölümsüzleştirecek olan Erdal Hoş ile Tika koordinatörü Muhammet Akçay’a da ne kadar teşekkür etsek azdır.
Ayrıca çalışmamız için bizi kulüpte ağırlayan MTG yönetimine ve kıymetli teknik adam Ahmet Ogan'a da önemli belgeleri bizimle paylaştığı için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”
 
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