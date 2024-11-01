Tribün Kıbrıs finalde

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat

Halı Saha Futbol Turnuvası’nda yarı final maçları tamamlandı.

Gönyeli Halı Sahasında gerçekleşen turnuvada medya çalışanları 4 kurumda mücadele

ediyorlar. Kutlay Malek’in yönettiği turnuvada grup maçları sonunda yarı final maçları da

tamamlandı. Yarı final maçında Tribün Kıbrıs, Yenidüzen’i 10 – 3 mağlup ederek finale

yükseldi.

Yenidüzen maça iyi başlayıp 2 – 0 öne geçse de toparlanan Tribün Kıbrıs ilk devreyi 2 – 2

berabere tamamlamayı başardı. İkinci devrede üstün olan Tribün Kıbrıs, Esat, Hasan ve

Necati’nin golleriyle maçı 10 – 3 kazandı. Necati Külahlılar oyuna girer girmez sarı kart

görürken, ilk dakika içerisinde 1 de gole imza atmayı başardı.

Tribün Kıbrıs, 6 Kasım Çarşamba saat 19.00’da oynanacak final karşılaşmasında, BRTK ile

şampiyonluk için karşılaşacak. Tribün Kıbrıs geçtiğimiz yıl KTSYD Omaç Başat Halı Saha

Futbol Turnuvası’nı şampiyon tamamlamıştı.