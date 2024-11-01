Tribün Kıbrıs finalde

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat
Halı Saha Futbol Turnuvası’nda yarı final maçları tamamlandı.
Gönyeli Halı Sahasında gerçekleşen turnuvada medya çalışanları 4 kurumda mücadele
ediyorlar. Kutlay Malek’in yönettiği turnuvada grup maçları sonunda yarı final maçları da
tamamlandı. Yarı final maçında Tribün Kıbrıs, Yenidüzen’i 10 – 3 mağlup ederek finale
yükseldi.
Yenidüzen maça iyi başlayıp 2 – 0 öne geçse de toparlanan Tribün Kıbrıs ilk devreyi 2 – 2
berabere tamamlamayı başardı. İkinci devrede üstün olan Tribün Kıbrıs, Esat, Hasan ve
Necati’nin golleriyle maçı 10 – 3 kazandı. Necati Külahlılar oyuna girer girmez sarı kart
görürken, ilk dakika içerisinde 1 de gole imza atmayı başardı.
Tribün Kıbrıs, 6 Kasım Çarşamba saat 19.00’da oynanacak final karşılaşmasında, BRTK ile
şampiyonluk için karşılaşacak. Tribün Kıbrıs geçtiğimiz yıl KTSYD Omaç Başat Halı Saha
Futbol Turnuvası’nı şampiyon tamamlamıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.