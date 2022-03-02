Trafik Şubesi plaketle onurlandırıldı

Ares Spor Kulübü tarafından bu yıl ilk kez organize edilen ve geleneksel olarak her yıl gerçekleştirileceği açıklanan “ARES CITY RUN” yarışı pazar günü Lefkoşa’da yapıldı.

Ares Spor Kulübü başkanı Ahmet Özsoy, organizasyonun gerçekleştirilmesinde büyük emekleri bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği’ne plaket takdim etti. Plaketi, Trafik Şubesi başarılı Amiri Mehmet Özatılgan teşekkürlerle kabul etti.



