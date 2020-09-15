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Trabzonspor’a Kongolu forvet

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Trabzonspor’un transfer gündeminde yer alan 27 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet BenikAfobe, İstanbul’a geldi

Trabzonspor’a Kongolu forvet
İngiltere Championship takımlarından Stoke City'de forma giyen Afobe, İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Havalimanında gazetecilerin Trabzonspor'la ilgili transfer sorularına menajeri olmadan cevap vermek istemediğini belirten Afobe, bazı havalimanı çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi. BenikAfobe, daha sonra Trabzon'a gitmek için iç hatlar terminaline geçti.
27 yaşındaki golcü kariyerinde Arsenal, Huddersfield, Reading, Bolton, Milwall, SheffWed, MK Dons, Wolverhampton, Bournemouth, Stoke City, Bristol City takımlarında forma giydi.
Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
 
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