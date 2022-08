Töre:Ambargolar kimseyi yıldırmamalı

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Sporcuların elde ettiği başarılara imkanlar ölçüsünde devletin her zaman sahip çıkması gerektiğine vurgu yaparak, ambargoların kimseyi yıldırmamasını istedi

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bulgaristan’da düzenlenen şampiyonada başarı elde eden Taekwondo Karate Judo Aikido Milli Takımı sporcularını kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, şampiyonaya gitmeden önce birçok zorluklar yaşadıklarını, Rum ve Yunanlıların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sporcuların katılmaması için önergeler verdiklerini, sonrasında ise vize alamadıklarını ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleri ile vize sorununu aştıklarını söyleyen Gökbilen, maddi imkansızlıklarla sınırlı sayıda gidebildikleri şampiyonadan 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile döndüklerini kaydetti.

Bu sporda uğraşan gençlerin yıllardır kesintisiz çalıştığını vurgulayan Gökbilen, imkan verildiği takdirde her zaman başarının geleceğini kanıtladıklarına değindi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Gökbilen ve sporcularının başarılarından her zaman gurur duyduklarını ve mücadelelerini uzun yıllardan beri takip ettiğini ifade etti.

Sporcuların elde ettiği başarılara imkanlar ölçüsünde devletin her zaman sahip çıkması gerektiğine vurgu yapan Töre, ambargoların kimseyi yıldırmamasını istedi.

Konya’da gerçekleşen İslami Dayanışma Oyunlarına Kıbrıslı Türk sporcularının katılamamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Töre, “Ancak inanıyorum ki bu bir mücadeledir ve bu mücadele sonucunda bunlar da mutlaka gerçekleşecektir” dedi.

Konuşmasında bölgede yaşanan gelişmelere değinen Başkan Töre, Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin dün itibariyle göreve başlamasının Kıbrıs Türk halkında “büyük bir sevinç” yarattığını söyledi.

Töre, Kıbrıs Türk halkının haklarının korunmasında Anavatan Türkiye’nin kararlı desteğinin Abdülhamid Han’ın göreve başlaması ile bir kez daha perçinleştiğine değinerek “Mavivatan da da varız ve var olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Töre, geminin göreve başlamasının doğu Akdeniz’deki enerji mücadelesine büyük bir güç katacağına inandığını ifade ederek “Hayırlı olsun, sevinç ve gururla selamlıyoruz” dedi.

Uluslararası müsabakalarda Kıbrıslı Türk sporcuların dışlanmasını kabul etmediklerini ve bunun da bir ambargo olduğunu söyleyen Töre, Kıbrıs Türk halkının 74 Barış Harekatı’na kadar 96 yıl nasıl bu adada mücadele etmişse spor ambargosuna karşı da Gökbilen gibi değerli insanların çabaları ile bir yerlere gelinebileceğini belirtti.

Töre, başarı elde eden gençleri ve hocalarını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Töre, yapılan konuşmaların ardından başarı elde eden sporculara Cumhuriyet Meclisi armalı madalyalar taktı.

Kabulde Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile İdari Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu da yer aldı.