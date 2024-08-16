KKTC’li gençlere dünyanın spor ambargosu uyguladığını belirten Meclis Başkanı Töre"Spor ambargosu uygulayanlar utansın" dedi

Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Müdürü ve Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, KKTC’li sporculara destek olmanın Anavatan Türkiye’nin asli görevi olduğunu belirterek, verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

KKTC’li gençlere dünyanın spor ambargosu uyguladığını belirten Başkan Töre, başta Rumlar olmak üzere destek veren tüm ülkelerin bundan utanması gerektiğini söyledi.

Birçok alanda başarılı sporcular yetiştirdiklerini belirten Töre, Buse Savaşkan’ın derecesi ile gururlandıklarını ve gençlere örnek olduğunu belirtti.

Töre, “Dünyanın medeni ve çağdaş anlayışı nerede?” diyerek, Kıbrıslı Türk gençlere uygulanan izolasyonların da bir cezalandırma yöntemi olduğunu kaydetti.

Töre, “Ambargolar var diye ne devletten ne de spor yapmaktan vazgeçeriz” ifadelerini kullanarak, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız’a çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Müdürü ve Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız da, KKTC’li sporculara kapılarının açık olduğunu ve işbirliğinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisi yapıldı.

