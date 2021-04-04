Topçu: Spor için kriterler hazırlandı

Mete Topçu, spor faaliyetlerinin tekrardan başlaması için planlama yapıldığını açıklarken, 33 federasyonunun faaliyetlerine yeniden başlayabilmesi için antrenman ve müsabaka kriterlerinin, tüm branşlar ile alakalı ayrı ayrı hazırlandığını belirtti

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Spor Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu, spor federasyonları ve Sağlık Bakanlığı ile sürekli planlamalar konusunda istişare halinde olduklarını açıkladı.

Spor faaliyetlerinin tekrardan başlaması için planlama yapıldığını açıklayan Mete Topçu, aşağıdaki açıklamayı yaptı:

“Covid 19 Pandemi süreci her alanda olduğu gibi spor alanındaki kısıtlamaları beraberinde getirdi. Spor faaliyetlerinin tekrardan başlaması için planlama yapılmış ve bu planlama Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi ile paylaşılmıştır.

Sağlık Bakanlığı spor alanında son dönemlerde açılımlar için bizimle sürekli istişare halinde olmuştur. 33 spor federasyonunun faaliyetlerine yeniden başlayabilmesi için antrenman ve müsabaka kriterleri, tüm branşlar ile alakalı ayrı ayrı hazırlanmıştır. Bu planlama hazırlanırken takım sporları, bireysel sporlar, açık alan sporları, kapalı alan sporları, temaslı, temassız spor göz önünde bulundurulmuştur.

Spor alanında yapılan açılımlarda uzak doğu ve dövüş sporları, güreş ve boks branşlarının özel antrenmanları dışında diğer tüm spor branşlarının belirlenen kriterlere göre antrenmanları başlamıştır. Tüm bu sportif planlamalar yapılırken Spordan Sorumlu Bakanlık kontrol ve yönetimindeki spor tesislerinde sağlık, hijyen ve teknik önlemler sürekli kontrol ve denetimi yapılıyor.Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı hastalıklar Üst Komitesi ile paylaştığımız kriterler doğrultusunda yukardaki bahsedilen spor alanındaki açılımlar ilerleyen günlerdeki ülkemizde bulaş durumuna göre müsabakaların planlaması da düşünülmüştür.

Bu doğrultuda müsabakaların da başlaması konusunda önümüzdeki günlerde karar çıkması durumunda tesislerin kullanılması, seyircili veya seyircisiz organizasyonlar, altyapı organizasyonları, sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları, testlerin yapılması ve diğer konularında Sağlık Bakanlığından ayrı bir protokol talebimiz olacaktır.

Bu bağlamda Spordan Sorumlu Bakanlık olarak spor federasyonlarımız ve sağlık bakanlığı ile sürekli planlamalar konusunda istişarede olacağımızı duyururuz.”

