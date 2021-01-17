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Topçu ilk madalyalarını taktı

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Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanlığı yapacağı duyurulan Mete Topçu, ilk organizasyonuna katılırken, ilk ödüllerini Hentbol 18 Yaş Altı Liglerinde dereceye girenlere verdi

Topçu ilk madalyalarını taktı
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KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Ligleri sona erdi. Pandemi tedbirleri çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol doğrultusunda gerçekleştirilen U18 Lig maçları Cumartesi ve Pazar günü oynanan play-off yarı final ve final maçları ve ödül töreninin ardından tamamlandı.
Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan ve yönetim kurulu üyeleri nezaretinde takımlara ödüllerini spordan sorumlu Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müdürü ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanlığı yapacağı duyurulan Mete Topçu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu tarafından takdim edildi.
Mete Topçu böylelikle Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanlığı sıfatıyla ilk organizasyonuna katılırken, ilk ödüllerini verdi.
 
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