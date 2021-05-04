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Topcan: Yeni nesil bu insanları hatırlamalı

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Nazım Topcan yaptığı açıklamada, “Babam Ahmed Sami Topcan’ı toplumumuz ve federasyonumuz unutmamış. Yeni nesil bu insanları hatırlamalıdır. Bu nedenle Ahmed Sami Topcan ismi daha büyük tesis ve caddelere verilebilir.” ifadelerini kullandı

Topcan: Yeni nesil bu insanları hatırlamalı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) kurucu başkanı Ahmed Sami Topcan, 100’üncü doğum günü olan günde, ölümünün 16’ncı yılında kabri başında anıldı.
Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anma töreninde Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan konuşma yaptı.Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan yaptığı konuşmada, 16 yılın bir çırpıda geçtiğini ve dün babasının hem ölüm yıldönümü hem de 100’üncü doğum günü olduğunu söyledi. Topcan konuşmasında, “16 sene bize gösterdi ki toplumumuza emek vermiş, toplumu için kendisini feda etmiş babam Ahmed Sami Topcan’ı toplumumuz ve federasyonumuz unutmamış. Bu 16 sene yeni bir neslin ortaya çıktığının göstergesidir.
Bu nesil bu insanları hatırlamalıdır. Ahmed Sami Topcan isminin daha büyük tesis, cadde ve benzeri şeylere verilebilir.”dedi.
 
 
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