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Topaloğlu ailesinden Cahitoğlu’na plaket

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Geçtiğimiz hafta Attila Topaloğlu anı maçına işleri dolayısıyla gelemeyen Hüseyin Cahitoğlu’nu Topaloğlu ailesi ziyaret ederek plaket takdim etti

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Topaloğlu ailesinden Cahitoğlu’na plaket
Merhum Attila Topaloğlu’nun geçtiğimiz hafta Düzkaya ile Gönyeli’nin 22.anı maçına işleri dolayısıyla gelemeyen ve organizasyona katkı koyan Hüseyin Cahitoğlu’na Topaloğlu ailesi ziyaret gerçekleştirdi. Cahitoğlu kabulde yaptığı konuşmada Attila Topaloğlu’nun isminin yaşatılması için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ve Attila Topaloğlu stadının 2023 yılında ele alınarak tüm eksiklerinin giderileceği müjdesini de aileye verdi. Daha sonra aile adına Hasan Topaloğlu ve Tahir Topaloğlu, Hüseyin Cahitoğlu katkılarından dolayı plaket takdim etti.
 
 
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