Tilki spordan kopamıyor

Futbolumuza üst düzey hakem olarak yıllarca hizmet ettikten sonra hakemliği bırakan Savaş Tilki, uzun süre KTFF Merkez Hakem Kurulunda hakem eğitmeni olarak görev yapmıştı.

Hakem eğitmenliği döneminde hakemlerle birlikte antrenman yapan Savaş Tilki, hakem eğitmenliğini bıraktıktan sonra da spordan kopmamıştı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal kararı nedeniyle maçlarda gözlemcilik görevi de kalmayan Savaş Tilki, doğa yürüyüşleri ile spordan uzak kalmıyor.

Kıbrıs’ın birçok farklı bölgesinde dağ ve doğa yürüyüşleri yapan Savaş Tilki, hem spordan kopmuyor hem de sağlıklı bir yaşam sürüyor.

