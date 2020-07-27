Tepebaşı, Vedat Çakır’ı unutmadı

İsmet KARAOSMAN

BTM İkinci Ligde 2020 sezonu başlarken, 6. Grupta Tepebaşı, sezona kendi evindeki Akdeniz maçı ile başladı.

Tepebaşı Stadında oynanan ve Serkan Durmaz’ın yönettiği maç öncesinde Tepebaşı sahaya kısa süre önce elim bir trafik kazasında genç yaşta hayatını kaybeden Vedat Çakır’ı anan bir pankartla çıktı.

Mehmetali Ersalıcı başkanlığındaki Tepebaşı yönetiminin hazırlattığı pankartta “Kalibimizdesin. Seni unutmayacağız.” ifadeleri kullanıldı.

Tepebaşı Spor Kulübünün eski futbolcusu ve emektarlarından, Tepebaşı antrenörü Yılmaz Çakır’ın da kardeşi olan Vedat Çakır’ın zamansız vefatı camiada büyük üzüntüye neden olmuştu.

