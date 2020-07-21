Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
0 0
14 0
 
Bir insanın aklından günde 6 bin düşünce geçiyor
Bir insanın aklından günde 6 bin düşünce geçiyor
26 0
Cinayette korkunç detaylar
Cinayette korkunç detaylar
71 0
Aşı, 2021 ortasını bulacak
Aşı, 2021 ortasını bulacak
31 0
Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
20 0
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda bayram coşkusu
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda bayram coşkusu
44 0
banner460

Tepebaşı, Vedat Çakır'a ağlıyor

banner27

Tepebaşı Spor Kulübünde, Vedat Çakır'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü ve şoku yaşanıyor

Tepebaşı, Vedat Çakır'a ağlıyor
21 Temmuz 2020 Salı 22:05

İsmet KARAOSMAN

Tepebaşı Spor Kulübünde, takımın antrenörü Yılmaz Çakır’ın kardeşi Vedat Çakır'ı kaybetmenin üzüntüsü yaşanıyor.

25 Temmuz’da başlayacak BTM İkinci Ligde Akdeniz ile oynanacak maça hazırlanan Tepebaşı Spor Kulübünde, Vedat Çakır'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü ve şoku yaşanırken, Tepebaşı Spor Kulübünde Yönetim Kurulu, Vedat Çakır'ın ölümü ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Köyümüzün sevilen isimlerinden, kulübümüzün eski futbolcularından, antrenörümüz Yılmaz Çakır’ın kardeşi, futbolcularımızın kardeşi, ağabeyi ve akrabası olan Vedat Çakır'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.Merhuma allahtan rahmet, geride kalan ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz.”
Bu arada bölge kulüplerinden Çamlıbel Spor Kulübü de Vedat Çakır'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

banner342
Sumocular Girne’de
Sumocular Girne’de
0 0
Çöpler koktu
Çöpler koktu
1 0
Dünya Fenerbahçeliler Gününü kutladılar
Dünya Fenerbahçeliler Gününü kutladılar
14 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.