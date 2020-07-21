Tepebaşı, Vedat Çakır'a ağlıyor

Tepebaşı Spor Kulübünde, Vedat Çakır'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü ve şoku yaşanıyor

İsmet KARAOSMAN

Tepebaşı Spor Kulübünde, takımın antrenörü Yılmaz Çakır’ın kardeşi Vedat Çakır'ı kaybetmenin üzüntüsü yaşanıyor.

25 Temmuz’da başlayacak BTM İkinci Ligde Akdeniz ile oynanacak maça hazırlanan Tepebaşı Spor Kulübünde, Vedat Çakır'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü ve şoku yaşanırken, Tepebaşı Spor Kulübünde Yönetim Kurulu, Vedat Çakır'ın ölümü ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Köyümüzün sevilen isimlerinden, kulübümüzün eski futbolcularından, antrenörümüz Yılmaz Çakır’ın kardeşi, futbolcularımızın kardeşi, ağabeyi ve akrabası olan Vedat Çakır'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.Merhuma allahtan rahmet, geride kalan ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz.”

Bu arada bölge kulüplerinden Çamlıbel Spor Kulübü de Vedat Çakır'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.